Aruba semper a posiciona su mes como un destinacion cu prijsnan mas eleva y a sa di ta exitoso den esaki. A.T.A. lo sigui haci esfuerso pa dirigi su mes riba e tipo di turista cu ta dispuesto pa paga e prijs aki y ta mira e balor di esaki, sinembargo ta considera cu mester investiga ki impacto un incremento den prijs lo tin riba e demanda pa un vacacion pa Aruba y keda monitorea esaki. Tambe ta señala, un biaha mas, cu ta importante pa enfoca riba brinda nivel di “value for money” adecua! Esaki a bin ta bou di presion.

Pa algun luna caba A.T.A. a bin ta den dialogo cu mas di 75 diferente socio; organisacionnan, departamento di gobierno y gremionan na Aruba y den reino, enfocando riba diferente tema cu tin impacto entre otro riba turismo y e costo di vacacion, algo cu lo afecta un biaha mas directamente e forma di biba di cada un aki na Aruba.

Mirando e importancia di turismo y recuperacion economico como destino y nacion, A.T.A. a enfoca riba 3 estudio, pa asina por duna conseho riba decisionnan, basa riba investigacionnan y pues “facts”.

Den luna di April, a completa e ‘Price Competitive Study’, unda ta compara e costo di un vacacion pa un un bishitante di Estados Unidos – siendo e mercado primario – pa Aruba cu e costo di un vacacion pa otro destinonan den Caribe. E meta di e estudio aki tawata pa wak pa diferente tipo di vacacion manera biahe cu famia, honeymoon y biahe di pareha cuanto e prijs pa persona lo sali pa e diferente elementonan di cada tipo di vacacion, por ehempel buelo, acomodacion, cuminda y bebida, transporte y actividadnan. Den caso di un biahe cu famia, e prijs pa persona pa Aruba ta significantemente mas halto den comparacion cu e otro islanan, den caso di un biahe pa honeymoon, e prijs pa persona pa Aruba tambe ta mas halto den comparacion cu e otro islanan y den caso di un vacacion di pareha “empty nesters” e prijs pa persona pa Aruba ta na di 2 luga mas halto despues di U.S. Virgin Islands. Esaki no ta un sorpresa, pero ta bon pa

re-establece con ya caba Aruba ta carga un prijs mas eleva y pues mester actua cu hopi prudencia pa loke ta trata decisionnan cu lo hisa e costo di un vacacion y mester evalua con esaki lo por impacta demanda pa Aruba.

Ta haciendo e estudio riba e impacto di demanda door di aumento di gasto di un vacacion. Pa esaki a contrata University of Central Florida (UCF). E prome parti di e estudio aki a enfoca riba e efectividad di mercadeo, pa asina establece con efectivo e strategia di A.T.A. ta y entre otro ki fondo mester dispone di dje como A.T.A. pa por sigui pusha resultadonan desea. Actualmente ta trahando riba e di dos parti di e estudio, unda ta enfoca riba e impacto cu entre otro un incremento den impuesto (introduccion di BTW) lo tin riba e demanda di turismo y riba e cantidad di anochi cu un turista ta keda Aruba. Esaki banda di otro elementonan incluyendo tasa di inflacion halto. Basa riba diferente scenario lo wak e impacto riba demanda. Ta spera di por tin e resultadonan di e parti aki di e estudio cla entre fin di augustus y comienso di september. E tercer parti di e estudio lo enfoca riba e percepcion di bishitantenan riba un incremento potencial di costo. Cu e resultadonan aki lo purba saca afo ki tipo di mensahe lo mester uza pa comunica cu bishitantenan na momento cu tin un incremento di impuesto of otro aspectonan cu lo impacta e costo di un vacacion pa Aruba. Pa e estudio aki ta encuestando bishitantenan.

Mirando e situacion economico mundial, mester tene na cuenta, no solamente e aspectonan local cu ta impacta costo di un vacacion pa Aruba, pero tambe inflacion proyecta den diferente di nos mercadonan. Nos mercado principal, Estados Unidos ta mirando un inflacion hopi halto na e momento aki- bayendo for di 8.6% na mei te cu 9.1% na juni, un record den 41 aña. Pa 2023 ta spera un inflacion di entre 2 y 2.5%. Pero tin hopi incertidumbre y preocupacion ta sigui pa un posibel recesion den 2023 y 2024.

Manera menciona, A.T.A. lo sigui enfoca riba e estudionan menciona y lo comparti e resultadonan cu gobierno y otro socionan clave pa asina decisionnan por wordo tuma cu e prudencia necesario y mas cu claro tur dirigi riba logra metanan pa 2023 y despues y sigui stimula e trajecto di recuperacion fuerte. Mirando e importancia di turismo y con esaki por impacta hopi otro aspecto, incluso entrada proyecta pa gobierno / pais Aruba, como tambe calidad di bida di tur habitante, prudencia ta necesario.