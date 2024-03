E delegacion di Aruba, durante e recien conferencia di ANATO, a tuma parti den reunionnan fructifero cu aerolineanan mayor cu ta conecta Aruba cu Colombia y Latino America. Aerolinea manera Avianca, Copa, y Wingo tabata e enfoke di reunionan intensivo pa reforsa e relacion existente y explora oportunidadnan nobo pa un colaboracion continuo.

Colaboracion cu Wingo

Durante combersacion cu aerolinea Wingo, CEO Eduardo Lombana, hunto ku otro ehecutivonan clave, a expresa nan compromiso pa cresemento y desaroyo continuo di sector di biahe aereo di Aruba. Logronan significante a wordo nota, incluyendo e rol pivotal di Wingo cu ta percura pa trece un total notable di 38% di biaheronan Colombiano pa Aruba. Alabes, e mercado di Wingo ta conta cu un cresemento remarcabel, for di 3% na 2019 pa un impresionante 16% na 2023. Plan pa colaboracion continuo riba rutananan existente, como tambe e posibilidad pa explora posibel rutanan nobo p’afo di Colombia, a wordo elabora riba dje cu entusiasmo.

Avianca ta Afirma Relacion cu Aruba

Reunionnan cu Avianca a subraya e relacion duradero entre e aerolinea y Aruba, mirando cu ta conta cu un relacion impresionante di 68 aña. Ehecutivonan di Avianca ta aplaudi e desempeño exepcional di Aruba como socio di destinacion, demostrando resultadonan ehemplar y esfuersonan colaborativo. A enfoca pa reforsa strategianan pa expande den merkadonan leu, conocí como ‘long-haul markets’, cu enfasis particular riba ciudadnan importante manera Argentina, Chile, Brazil, y Peru. E lansamentu di e ruta nobo MED-AUA a keda ricibi cu entusiasmo, prometiendo conectividad mehora y cresemento di frequencia aereo, marcando un logro significante pa e mercado.

Actualmente 40% di tur Latino Americano ta yega Aruba via Avianca Airlines. Ta di menciona cu 50% di e aerolinea ta mobiliza e mercadonan di ‘Long-haul’, manera Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, y Uruguay. Durante 2023, un averahe di 63.426 bishitante a pasa via Bogota pa yega Aruba, sea cu Avianca of Wingo. Avianca actualmente ta ofrece 11 vuelo semanal via Bogota, teniendo na cuenta cu entrante 2 di juni lo cuminsa cu 4 vuelo adicional semanalmente. Esaki ta nifica cu Avianca lo yega un total di 15 vuelo semanal pa Aruba, e cantidad di mas halto den historia di Avianca.

Colaboracion cu Copa Airlines ta continua

E compromiso di Aruba cu Copa Airlines ta reafirmacion mutuo pa reforsa e relacion actual y maximalisa e oportunidatnan pa cresemento. Factornan di carga positivo y aumento di frenquencia a subraya e desempeño robusto di conectividad di Aruba via Panama. Ehecutivonan di Copa Airlines a enfatisa riba e importancia den mantene un relacion estrecho entre e aerolinea y Aruba pa alcansa exito muto, enfatizando riba un strategia vital pa un colaboracion duradero.

Durante 2023, e ciudad di Panama cu ta e unico hub di Copa Airlines, a conta cu un averahe di 40 mil bishitante for di Latino Americano pa Aruba. Copa Airlines ta e di dos aerolinea di Latino America di mas grandi pa e isla, cu planes pa aumenta e frequencia aereo for di Panama. Actualmente, 84% di e vuelo di Copa Airlines ta conta cu bishitantenan nan cu ta bini Aruba pa vakantie, e resto ta residentenan di Aruba. Copa Airlines ta enfoca principalmente riba bishitantenan di e mercadonan di Argentina, Chile, Peru, Ecuador, Brasil, Paraguay, y Uruguay.

Cu mira pa futuro

Pa conclui, delegacion di Aruba a finalisa combersacionan productivo cu socionan clave di aerolinea, concretizando socionan existente mientras ta explora posibilidadnan pa otro futuro colaboracion. E compromiso pa mehora conectividad, explora rutanan nobo, y stimula cresemento ta keda firme mientras Aruba ta pone su mes como un destinacion atractivo den Latino America.

Tocante Aruba Tourism Authority (A,T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balans entre aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balans menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.