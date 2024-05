Aruba Convention Bureau (ACB), como parti di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), a yama bon bini na diesdos profesionalnan importante di companianan di ‘Meeting & Incentive’ di Merca y Canada, cu ta responsabel pa organisa diferente reunionan anual den Caribe, pa asina por asisti na e ‘Destination Review’ cu ACB ta organisa dos biaha pa aña. Por a conta cu presencia di profesional di e industria manera Extu, You’ve Arrived, IME Connect, Wings Unlimited, Brightspot Meetings & Incentives, ConferenceDirect, Augeo Marketing, SDI Meetings, Wynford Group, y Mainstay Marketing. Cu bishita di e grupo aki, Aruba ta posiciona su mes como un potencial significante pa gruponan corporativo y incentivo, cu ta conta cu un contribucion substancial economico.



E programa excepcional aki tabata e resultado di un esfuerzo colaborativo entre diferente hotel y Destination Management Company (DMC), cu e meta di comparti e esencia local autentico y producto di Aruba den tur aspecto. A duna Bon Boni cu un caluroso recepcion na Pepe Margo Distillery, e programa a ofrece un bista di e centro di Aruba complimenta pa un dushi plato. E itinerario a conta cu un mainta di desayuno distinto na Hofi Shon Shoco na Parke Nacional Arikok, unda participantenan por a absorba y admira e naturalesa di Aruba. A continua na explora e isla pa asina revela mas di e paisahenan natural, captivante, y bunita cu Aruba tin pa ofrece. Un punto culminante di e programa tabata un brunch impresionante abordo di Monforte III, unda Papillon Aruba a orchestra un sinfonia culinario, transformando e excursion riba laman den un experiencia culinario inolvidabel.A culmina e bishita na museuo historico Fort Zoutman, cu presentacionnan fascinante y vibrante di Popcorn Dancers den trahenan tradicional, complimenta pa e energia dinamico di Carnival Dancers.Cu un seleccion di cuminda a celebra specialidadnan regional, caminda cu participantenan a embarca na un biahe gastronomico segun herencia culinario y rico di Aruba. Cu un obsekio unico traha na man y localmente pa Lava Studio Aruba, participantenan por a hiba e esencia di Aruba bek cu nan.

E programa a inclui e aspecto importante di Responsabilidad Social Corporativo (CSR) caminda cu a empodera cada participante pa contribui cu un regalo como donacion na Stichting Sonrisa, y asina aporta na e comunidad local durante di nan bishita. Cu esaki, ACB ta promove un cultura pa cu inclusion di Responsabilidad Social Corporativo (CSR) local den e cliente nan su programa na Aruba.

ACB ta gradici tur socio local cu a haci e bishita aki posibel. Un danki na The Renaissance Wind Creek Aruba Resort, cu a sirbi como e lugar di estadia pa e VIP Planners, den colaboracion cu Marriott Aruba Resort & Stellaris Casino, Hilton Aruba Caribbean Resort and Casino, Ritz-Carlton Resort and Casino, Hyatt Regency Aruba Resort, Spa & Casino, Embassy Suites, ECO DMS, De Palm DMC, Red Sail DMC, Arawak DMX, EPIC DMC, y Kukoo Kunuko, cu e apoyo vital den haci e evento aki un realidad.

Tocante Aruba Convention Bureau:

Aruba Convention Bureau (ACB) como parti di A.T.A. ta dedica na promove Aruba como un destinacion atractivo pa organisa reunion, biahe incentivo, conferencia, y exibicion (MICE) na companianan internacional. Pa medio di socionan strategico y servicio di calidad mundial, ACB tin como meta pa atrae y sostene eventonan cu ta contribui na cresemento y desaroyo economico pa Aruba.

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balanse entre aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balanse menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.