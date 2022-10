Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a ricibi e ‘Destination Resilience Award’ for di Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA), pa e trabaonan desplega durante e pandemia. Esaki ta prome biaha cu e premio aki ta wordo otorga. E premio a wordo entrega durante un ceremonia di entrega di premio na San Juan, Puerto Rico como parti di e di 40 aniversario di CHTA su Caribbean Travel Marketplace. Jamaica, Antigua, Bahamas y St. Lucia tawata e otro islanan cu a competi den e mesun categoria cu Aruba.

A reconoce Aruba pa e maneho di e destino y e programanan di recuperacion cu a wordo implementa pa por a ricibi bishitantenan bek despues di cierre di frontera.

Ronella Croes, CEO di A.T.A. a indica cu: “Nos ta sumamente honra cu Aruba por a wordo reconoci y ricibi e premio aki. Aruba a duna di su banda, tur cu ta labora den turismo y otro sectornan, socionan den sector publico y priva, nos gobernantenan, y e ekipo di Crisis pa menciona algun partido. A logra habri frontera bek di un forma sigur y a sa di navega den diferente tipo di protocol y regulacion. E premio aki ta prueba di e aliansanan aki como tambe di e trabao duro di nos comunidad pa por sigura un recuperacion fuerte y sostenibel pa nos isla”.

Mirando hecho cu e premio ta origina for di e sector di biahe y turismo, algun aspecto di A.T.A. a resalta, entre otro Aruba a wordo reconoci cu e premio aki pa e esfuersonan pa crea un ‘hub’ cu tur informacion relata na COVID-19 riba rednan social, website como tambe ‘eCRM’. Den e ‘hub’ aki A.T.A. a implementa campañanan di comunicacion incluyendo “Happiness will Prevail” y “Open for Happiness” unda a comunica debidamente encuanto e fasenan di clausura y reapertura mientras cu a crea un mensahe di speransa cu consumidornan y a duna nan un bon bini cu brasa habri na momento cu tawata posibel y sigur pa haci esaki.

E documentacion compila a mas cu claro ilustra hopi otro logro entre otro digitalisacion di e plataforma di imigracion, introduccion di e Aruba Visitors Insurance. Un trabou duro y exitoso di parti di Aruba, cual A.T.A. tin e honor di por a accepta. Esaki ta un merito pa ambos sector publico y sector priva cu ta traha di serca pa cu bienestar di nos turismo, incluyendo e ekipo completo di A.T.A. cu ta inclui e ekipo local y internacional como tambe agencianan clave cu ta labora pa Aruba, Ministerio di Turismo y Salubridad, AHATA, AAA, ATSA y hopi mas cu a hunga nan papel den e recuperacion.

Desde e reapertura Aruba a experencia un recuperacion exitoso. Entre april y augustus 2022 yegada di bishitantenan a surpasa e cantidad di bishitante pa luna cu a ricibi na 2019, algo cu ta duna siguransa cu lo tin un recuperacion di 100% di bishitante global pa fin di e aña aki. Pa 2023 ta proyecta un recuperacion di 105% compara cu 2019.

Durante di e reconocementonan di CHTA, Bucuti and Tara Beach Resort a gana tambe Best Practices Sales and Marketing, pa e trabaonan cu nan a ehecuta.

Sin e esfuerso di un y tur e premio di ‘Destination Resilience Award’ no por tawata posibel. Masha danki na cada un cu a y ta forma parti di Aruba su recuperacion! E premio aki ta un otro paso den mustra un Aruba resiliente y un Aruba cu a move cu curashi y determinacion durante di e pandemia historico cu a asota mundo completo.