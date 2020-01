A.T.A. a presenta strategia pa norte america na minister di turismo y socionan clave

E siman aki reunion entre ehecutivonan di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), Minister di Turismo como tambe A.T.A. Norte America y agencianan clave di dicho mercado a tuma luga. Esaki despues di a sostene un reunion cu miembronan di Hunta di Supervision di A.T.A., ‘General Managers’ di diferente hotel aki na Aruba, CEO di AHATA, ehecutivonan di A.T.A. y agencianan menciona anteriormente.

No obstante cu a sostene dialogo aña pasa pa asina formula direccion strategico y indica den lineanan general kico e plannan ta pa 2020 y e presupuesto pa cu entre otro Norte America, e sesionnan a permiti A.T.A. pa presenta detayes adicional con e lo ehecuta e tarea pa cu e aña aki. Ta bon pa menciona cu Hunta di Supervision di A.T.A. a aproba e plan y presupuesto na september 2019 y Minister di Turismo a aproba esaki 23 di december aña pasa. Durante e reunionnan CEO y CMO di A.T.A. y Director pa Norte America di A.T.A. a trata diferente topico conhuntamente cu representantenan di agencia di publicidad The Concept Farm, agencia di compra di media USIM y agencia di PR The Zeno Group.

Manera conoci, Norte America ta e mercado primordial pa Aruba su turismo. El a hunga un papel clave den e compensacion di cualkier impacto for di e caida drastico for di Venezuela y a sa di historicamente carga Aruba su turismo. Si nos tira un bista riba e resultadonan general pa cu Aruba su turismo (for di tur parti di mundo cu Norte America como mercado principal) nos ta mira e siguiente resultadonan pa cu e average di crecemento anual di 2011 pa 2018 pa cu e 4 indicadornan principal pa cu nos turismo; bishitantenan ‘stay-over’ a crece cu 3.7% averahe anual, Tourism Credits (registra pa Banco Central) a crece cu 5.1% averahe pa aña, RevPAR (Revenue Per Available Room) a crece cu 7.2% y finalmente turismo crucero a crece cu 5.0% pa nos destinacion averahe pa aña den e periodo di 2011 pa 2018.

A.T.A. Aruba, A.T.A. Norte America y tur socio ta satisfecho cu e resultadonan pa cu e periodo aki y pa 2019. Enfocando riba Norte America, pa 2020 ta proyecta un crecemento di 1.0% pa Merca y 4.0% pa Canada, resultando den un cremento di 1.2% pa cu Norte America, den su totalidad.

Ehecutivonan di A.T.A. a haci uzo di e oportunidad aki tambe pa comparti informacion relevante ricibi durante un biahe recien unda a asisti na e anual Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) Conference, unda A.T.A., AHATA y AAA tambe a reuni cu tour operadornan clave cu ta bende Aruba y separadamente cu diferente ‘headquarters’ di diferente cadena di hotel aki na Aruba. CEO di A.T.A. Ronella Tjin Asjoe-Croes a elabora riba e estado di e industia turistico for di Merca como tambe Norte America, a base di e reunionnan sosteni.

E reunionnan tabata fructifero. Minister Oduber a expresa su gratitud y satisfaccion cu e resultadonan obteni y cu e strategia desplega e ultimo añanan, cual a conduci na resultadonan positivo pa cu nos turismo.

