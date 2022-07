Cu hopi orguyo, Oficina di Turismo, A.T.A., a anuncia su campaña nobo di mercadeo, ‘The Aruba Effect’. Ta trata aki di e efecto di e sentimentonan cu Aruba ta crea cerca nos bishitantenan. E sentimentonan aki ta keda ainda despues cu nan bay cas bek.

Basa riba sondeonan extenso por deduci cu un di e aspectonan cu tin un impacto grandi riba nos bishitantenan ta e parti intangible; e efecto cu experiencianan na Aruba ta crea serca nan. Basicamente e combinacion di diferente aspecto durante di un vacacion ta crea emocionnan positivo y di felicidad cu ta keda cu e persona incluso ora e regresa su pais.

Esaki no ta algo nobo, pero ta prudente pa haci sondeo necesario cu ta cubri mas detayes, pa asina establece strategia y crea promocion nobo y fresco pa Aruba. E ultimo aki, esta lansa campañanan nobo, ta algo cu Aruba ta haci periodicamente pa asina e imagen internacional di Aruba keda fresco y haci e impacto desea. Naturalmente, sondeo ta algo cu A.T.A. ta haci continuamente pa diferente proposito, entre otro pa midi exito di campañanan.

Como parti di e campaña di ‘The Aruba Effect’ tin diferente tipo di video, audio y imagen cu lo wordo uza pa atrae e bishitantenan cu A.T.A. ta enfoca riba nan. Den luna di februari y maart a produci esakinan y na e momento aki nan ta visibel caba den diferente mercado estrategico. Cada un di e elementonan aki di mercadeo ta enfoca riba ‘The Aruba Effect’.

E campaña aki ta conta tambe cu e aspecto di relacion publico, (PR) na unda cu a crea un promocion cu a wordo inspira door di e idea di ‘Bring your luggage, but lose your baggage’. Esaki ta un manera di promove ‘The Aruba Effect’ na unda cu ta permiti esnan cu ta bishita Aruba pa laga nan sentimentonan pisa of di preocupacion atras, y ta permitinan pa reduci of elimina esaki pa medio di un vacacion. E promocion aki ta encera cu Aruba ta cubri gasto di maleta pa 500 bishitante cu lo tin cu demostra cu nan ta biahando entre April 25 te cu December 31, 2022. Participantenan cu ta tuma parti den e promocion aki y gana, lo ricibi un Visa Gift Card pa cubri e gasto di nan maleta. E obhetivo principal pa e ‘PR stunt’ aki ta e cobertura cu Aruba ta ricibi por medio di diferente medionan di comunicacion manera canalnan di television, ariticulonan den diferente medionan y e aspecto di rednan social.

Despues di solamente un dia di lansamento di e promocion aki, Aruba a sali den 438 articulo, cu ta un noticia super positivo. Entre esnan cu a saca un articulo tin medionan mane TravelPulse, Yahoo!Finance y Deal Guru. E cantidad total di impresionnan despues di un dia ta (incluyendo relato di prensa, television y ‘social influencers’: 171,351,463. Ya caba na e momento aki ta estima un balor di PR di $1,287,661, un retorno di inversion di $8, pa cada $1 inverti den e promocion aki di Bring your luggage, but lose your baggage’. Mirando e corto tempo cu e promocion tin andando e cifranan aki lo sigui subi.

Mester resalta cu e strategia integral di ‘The Aruba Effect’ ta keda completamente dirigi riba e bishitante afluente, cu ta den liña cu e maneho di A.T.A. E promocion di relacion publico cu ta parti di e campaña aki ta un manera facil y simpel pa yama atencion y sigur ta crea hopi ‘buzz’ y impacto na bon momento pa pone luz riba Aruba y su campaña nobo!

Simultaneamente cu e campaña aki a anuncia tambe e introduccion di e Visit Widget- My Aruba Planner, unda bishitantenan por traha nan itinerario ideal di Aruba consistiendo di hotel, atraccion, restaurant, actividad y tur otro plan cu e bishitante tin durante su estadia na Aruba. Cu un simpel ‘clic’ por tuma contacto cu e diferente lugarnan cu ta agrega na e itinerario, creando asina un experiencia facil y agradable pa e bishitante. E bishitante por comparti su itinerario cu su compañeronan di biahe y amigonan tambe. Na e momento aki Aruba ta e prome isla den caribe cu tin e planner aki di Visit Widget.

Como parti di e lansamento, a reuni entre otro cu e empleadonan cu ta traha na A.T.A. localmente y asina a presenta nan e producto final cu simultaneamente a wordo lansa na Norte America, y cu lo bai ‘live’ pronto na Europa.

Despues di enfoca primordialmente riba e aspecto di salud y higiena den e ultimo dos añanan cu diferente campaña y iniciativa, A.T.A. ta contento di por lansa un campaña nobo y diferente atrobe.