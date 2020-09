A.T.A. a brinda informacion actual durante sesion cu parlamento

Durante reunion den staten Diahuebs siman cu a pasa, CEO di Aruba Tourism Authority a duna diferente update pa loke ta trata e situacion di turismo.

Turismo a reinicia exitosamente na luna di juli 2020 surpasando loke a wordo proyecta. Ora mira e resultado por a nota cu Merca a carga e desaroyo aki manera tawata di spera. E decision pa habri pa Merca a wordo tuma deliberadamente di cual a resulta exitoso. Corda: exitoso kiermen cu el a surpasa 7 mil, cu ta locual a proyecta. No mester kita di bista cu ta papia di un recuperacion di apenas 11% na juli.

Resultado augustus

Te cu diadomingo ultimo (23 di augustus), segun cifranan di IASA, un total di 13.364 turista a yega nos isla. Esaki a wordo mira como un desaroyo stabiel segun CEO di Aruba Tourism Authority pero no un desaroyo creciente manera a wordo proyecta inicialmente door di A.T.A. Esaki ta significa cu pa augustus ta anticipa cu Aruba lo sera bou di e proyeccion di 19 mil turista, cu tabata e minimo cu a proyecta.

AHATA a proyecta un grado di ocupacion di 14% y ta anticipa cu esaki lo ta menos pa e luna di augustus.

ATSA a indica cu nan ta anticipa un ocupacion di 26% pa loke ta trata full e luna di augustus 2020. Esaki a cai cu rondo di 10%. Timeshare ta mustra un ocupacion mas halto cu e sector hotelero y mester tene cuenta aki cu ambos categoria di producto a mira un fluho di localnan tambe cual a impacta nan grado di ocupacion.

Dicon un turismo stabiel y no creciente?

Tin diferente factor cu ta conduci na esaki:

Entre otro nos propio desaroyo referente casonan pa cu Covid-19 a pone cu Aruba a perde diferente mercado. Hulanda tawata e di dos mercado despues di Merca cu a duna nos mas bishitante den luna di juli pero awor debi na e hecho cu Aruba a wordo denomina como un pais di riesgo – codigo oranje a conduci na cancelacion di buelonan di manera TUI. KLM a sigui bula pero e codigo sigur ta afecta demanda di e pais. E trafico areo regional tambe tin su impacto, islanan di Boneiro y Corsou tambe a pone e mesun denominacion pa Aruba y algun dia pasa inglatera tambe a pone Aruba riba su lista di pais di riesgo. Y diaranson ultimo Alemania a haci esaki, cual ta algo di lamenta, mirando cu Oficina di turismo tawata den negociacion pa un vuelo non-stop for di Alemania pa Aruba. Cu e medidanan cu a wordo tuma den e ultimo dianan ta spera cu e cantidad di casonan cuminsa baha pa asina Aruba por wordo kita mas rapido cu ta posibel for di e lista nan aki.

Rekisitonan di entrada pa Aruba

Referente e rekisitonan di entrada pa Aruba, mester menciona cu e bishitantenan principalmente for di Merca ta keda comenta cu esakinan no ta asina facil – nan ta mas bien hopi stricto. Oficina di Turismo ta keda asisti e bishitantenan. E aspecto mas dificil ta haci e test di Covid-19 dentro di 72 – 12 ora antes di biahe. Pa cu esaki e.o. A.T.A. a lansa un pagina riba www.aruba.com unda cu e persona por click den ki area e ta biba y ta brinde un lista completo di laboratorio unda e por check e test rekeri y wak si esaki ta disponibel. E di dos aspecto ta e seguro mandatorio, pa cual tin evaluacion andando cu companianan di seguro. Compara cu otro destinacionan cu ta creciendo manera Mexico/ Republica Dominicana y Jamaica, mester bisa cu nan rekisitonan di entrada ta mas leve of cu no ta rekeri test adelanta mes. Un otro fenomen ta cu e consumidor/posibel bishitante ta wordo influencia na su propio pais pa e no sali – no biaha – pa e keda na e pais – y disfruta di un asina yama ‘staycation’, algo cu aki na Aruba tambe a wordo promovi.

Strategia consistente pa cu oferta

Acaso cu e consumidor dicidi cu e kier biaha, ta logico cu ta bay haci comparacion pa wak diferente oferta y lo opta pa unda e ta sintie sigur y sa cu e lo ricibi e balor pa su placa. Principalmente considerando e situacion economico y mas cautela cu normal di parti di e consumidor. Esaki ta un factor cu ta ricibiendo mas atencion localmente, esta formulacion di ofertanan cu ta duna mas balor na e bishitante (“added value components”). Aruba su strategia actual y manera cu esaki a wordo maneha den tur crisis anteriormente tawata pa protege e nivel di prijs mas tanto posibel y awo lo bay haci un combinacion di esaki, esta brinda mas ofertanan atractivo y trata di no trece nos posicion di prijs for di balans. Na luna di juli, e grado di ocupacion segun a wordo indica pa AHATA tawata di 7.5% y e prijs pa camber na US$ 246.- pa anochi a keda stabiel compara cu aña pasa juli 2019 (unda no tawatin e crisis actual).

Pues ta diferente aspecto ta haci e drempel pa sali y pa biaha mas halto. Tin confiansa si cu por bolter esaki pa Aruba, y saca mas probecho di locual ta sacando awor!

