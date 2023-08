Relaciona cu e accidente diasabra marduga riba e caminda di Bakval unda masnoticia a informa cu tin un auto policial envolvi caminda un hefe di rango boto “oro” a destrui un di e toyota corollanan cu hefe di districtonan ta core cune. Na e sitio ora prome patruya a presenta a topa cu e accidente y ora a constata cu ta un Polis envolvi a notifica e chefnan mas halto e.o sr De Mey cu ta encarga cu departamento general di polisnan uniforma y tambe como cu e tin e puesto ainda di e Chief bou di un Alto Comisario e tin cu keda poni na altura.

Maske cu segun bon informacion ricibi e relacion entre De Mey y Kenneth Philips no ta pinta un boonchi y e accidente aki un biaha mas tabata loke a pasa e hemchi over cu mester a tuma medida lamentablemente. Debi cu no ta prome biaha e hefe di Oranjestad aki lo ta kibra dienst auto, algun tempo atras a kibra un yaris riba e caminda un caminda di Bakval, y tambe mas colega a sa di reporte bou influencia cu auto di dienst e.o Linear Park casi tur weekend y tambe na un caminda scondi na Paradera.

Na e sitio na Bakval, polis di trafico a pone Philips supla y e surpasa e limite, despues cu e tabatin basta rato na e sitio a pidi un ambulance pasobra dolornan a cuminsa sali. Philips a subi e ambulance y haya su control pero a baha despues di 10 minuut, y ora oficial di trafico a informa cu e ta keda deteni pa core auto burachi aki e luz di scapatorio a cende para e ambulance bek mi subi. Pero ya tabata laat, y Philips a core sconde den su auto kibra sinta aden, y aki a pone cu mester a yama esunnan mas halto. Asina un di e hefenan encarga cu trafico Croes a presenta pa si pone orden unda cu tur polis tin cu cumpli cu ley pasobra ta mes un hende nos ta keda djis cu funcion pero esei no ta kita cu bo tambe tin cu wanta castigo manera e pueblo.

Cos no a pinta bon na e sitio unda a kita tur cos for di riba Philips y diasabra mainta e trabounan a sigui unda a pone suspension riba su persona y a informa Ministerio Publico su fiscal encarga cu trafico pa haci investigacion. Awor ta un fiscal Hulandes a bira fiscal di trafico di cual lo bay wak con esaki lo traha compara cu e fiscal Arubiano cu nos tabatin algun luna atras.

Mester agrega si, cu no ta solamente Philips ta/a haye den e casonan asina, pero tin varios colega(polis)ta comete diferente foutnan grandi(no solamente core auto burachi) pero pa “suerte” no ta sali den publicidad y ta getaway, di cual ta conoci den Cuerpo.