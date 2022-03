Horacio Oduber Hospital a nomina su di dos empleado di luna pa aña 2022 y esaki a resulta den persona di Francheliena “Nina” Brito-Kelly. Den un ambiente ameno, unda tanto e coleganan directo como tambe director di hospital, clustermanager y hasta su famia a bini hunto pa sorprende e empleado di luna.

Un sorpresa grandi ela topa cu ne ora a drenta e koffieruimte riba piso y den ambiente grandi tur su coleganan a cuminsa grita ‘surprise’. Cu ela sali empleado di luna esaki ta algo cu su persona no a spera y tabata un momento bunita y emocional. Nina Brito-Kelly a duna di conoce cu semper por maneha un luga, pero si e team no ta contento, e no ta funciona optimal. Tur tin nan derecho y deber y mester percura pa tur.

Jacco Vroegop, director di Hospital, a duna di conoce cu Nina ta assistent manager na sala di operacion (OK) encarga cu e parti cirurgico. Pa su coleganan, Nina ta madre Teresa, cual ta un apodo cu nan a dun’e. Sr. Vroegop ta haya cu esaki ta un di e nombernan di cariño mas bunita cu por duna un empleado y persona.

E ta mama dje team di OK y e ta hopi bon p’e pashentnan. Directiva di hospital ta orguyoso di un persona asina pasiona y semper ta cla pa e team y pashentnan. Nos ta apreci’e hopi y e merece di ta empleado di luna. Nos a haya hopi reaccion positivo di otro persona y colega di otro departamentonan tambe.

Nina a splica cu e ta assistent manager pero ta gusta ta ‘hands on’ ainda y pues tambe ta sigui para na mesa di operacion. Ainda esey ta algo cu ta yama su atencion. Pero como manager tambe bo por logra hopi mas cu e personal y por logra hopi mas pa e departamento y e ta kere cu esey e gusta tambe y kier haci un diferencia. E tin un tremendo team, kendenan ta cla pa yuda ora su persona pidi ayudo. Tambe e ta conta cu su coleganan ta hopi proactivo y no ta para warda pa haya peticion di Nina, pero ta haci cos riba nan mes, tumando iniciativa. “Nos tin un bon teamwork”, Nina a duna di conoce. Sin su coleganan no por logra metanan pa sigui pa dilanti.

Horacio Oduber Hospital ta un di e dunadonan di trabou di mas grandi di Aruba, cu riba mil empleado den servicio. Tur luna, e empleadonan mes por nomina esun cu mas a resalta entre nan y entrega e motibonan a base di e norma y balornan di HOH cu yama TRUSTED. Finalmente directiva via di un procedura stipula ta scoge e empleado di luna . Di e forma aki HOH ta motiva su empleadonan, brinda nan oportunidad pa crece, desaroya, inova y asina por brinda e miho cuido posibel na pashentnan. Masha pabien Nina pa e bunita reconocimento aki!

