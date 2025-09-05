Diahuebs mainta, Prome Minister mr. Mike Eman, hunto cu e ekipo di Accion di Bario, a drenta e bario di Rooi Kochi y Brazil pa duna servicio di limpiesa y atencion na cada habitante. E presencia di Gobierno, hunto cu Serlimar, DOW, Bureau City Inspector y Setar den e barionan ta lanta e interes den e habitantenan pa tene nan bario limpi.

Prome Minister Eman hunto cu Minister Mervin Wyatt-Ras, cu por cierto pa hopi aña ta forma parti activamente di e diferente celebracionnan cultural di e bario di Brazil, a haci un bishita na Centro di Bario Brazil cu e compromiso special pa e matanan di brazil.

Den pasado Aruba tabata un pais cu hopi mas vegetacion compara cu awo, y tabatin un cantidad grandi di e matanan di brazil. Cu e palo di brazil, tabata traha boto y muebles, pero tambe a traha carbon. Esaki a causa cu awendia casi no a resta mata di brazil na Aruba. Ta pa e motibo aki, y den cuadro di e plan nacional di reforestacion, e mainta a planta un mata di brazil dilanti Centro di Bario Brazil. Ademas a planta un mata di guyaba, fofoti, shimarucu y granaatappel na Centro di Bario Brazil.

Minister Wyatt-Ras, cu a lanta den e bario di Brazil, a expresa su gratitud pa e gesto bunita aki y ta gradici Prome Minister pa e atencion cu ta duna su bario, pero tambe pa a planta e mata di brazil den e bario. Segun Minister Wyatt-Ras, ta importante pa aprecia nos cultura y tur locual ta haci cada bario unico.

E plan Nacional di reforestacion, cu a haya e nomber “Ban Sembra Speransa”, no solamente ta di vital importancia pa nos naturalesa y ecosistema, pero pa recobra nos matanan nativo cu casi a desaparece completamente for di nos isla.