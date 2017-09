A selecta potretnan pa calender di Brazil Taekwondo Stichting

Diahuebs anochi e directiva Brazil Taekwondo Stichting a reuni na Centro di Bario Brazil pa habri e 3 envelopnan cu e votonan aden di e

3 Grand Masternan: Marilu de Veer, Chaco Cornelio y Eric Barry.

Miriam Koolman tabata presente di parti prensa pa asina ta testigo di full e proceso, for di habrimento di envelop te na forma y hinca e calender di 2018 den otro. Josefa Willems ta e tesorera di Brazil Taekwondo Stichting y e tin varios aña caba ta bin cu bon ideanan pa e potretnan den e luna di aña. Semper ta vota dilanti tur hende presente pa e potretnan bay den e luna cu e ta coresponde.

Miriam Koolman a keda impresiona cu e bunita potretnan cu a wordo saca y 18 so por bay den e calender 2018.

Alberto Klabér a bin cu varios escenario cu e potretnan, pero ta 18 so por bay aden y tur otro potret lo keda afo, esaki ta pasa tur aña.

Tin hopi potret bunita y bon saca cu no ta bay den e calender. Tur aña ta bishita diferente luga pa saca potret pa no tin potret cu por ripiti den e calender.

Awor cu e 18 potretnan a haya nan luga den e calender, lo hiba esaki pa Mauro Jones pa e por layout e calender pa asina hiba esaki pa un luga di imprenta aki na Aruba. Nos ta spera cu na luna di October e calender di 2018 lo bay ta ariba mercado.

Ta gradici Lotto pa Deporte pa e sosten brinda y pa kere den e plan di Brazil Taekwondo Stichting.