A scoge pa gasta placa di enseñansa pa promove cannabis

A tuma nota cu prome cu aña caba, Ministerio di Enseñansa a patrocina un conferencia pa promove e uzo di Cannabis. E conferencia aki no lo por tabata posibel sin e sosten financiero di Gobierno di Aruba pa e bunita suma di 100 mil florin! E lo tabata un bon topico cu lo por a busca sponsornan priva, pero no cu mester a uza 100 mil florin for di presupuesto di enseñansa, asina Parlamentario Jennifer Arends-Reyes a duna di conoce. “Mi ta convenci cu mester aloca fondonan asina cu consentimento di Parlamento, pa haci un evaluacion si e meta di e conferencia ta duna pa uza placa di scolnan pa esaki”.

Recientemente a tuma nota cu SKOA a manda informa mayornan cu tin atraso riba schoolgeld, cu lo manda e cobransanan awor pa un incasso bureau, pa forsa mayornan cumpli cu pagonan di scol. Un maneho rigido pa obliga mayornan pa cumpli cu pago sino e alumnonan no mag participa na actividadnan cultural of tradicional di Sinterklaas ni Pasco y riba dje hopi scol ta scoge pa e grupo di alumnonan aki no ni haya nan rapport. Hopi biaha muchanan cu mayornan di menos recurso ta anhela pa e dianan festivo yega na scol pa nan por tin un celebracion cu ambiente festivo cu muchanan di nan edad. Semper Parlamentario Jennifer Arends-Reyes tabata contra pa straf e alumnonan pa exclui nan di actividadnan of pa nan no haya rapport pa motibo cu nan mayornan no ta cumpli cu pago na tempo di schoolgeld.

Lo ta bon pa evalua si tin fondonan di cultura of di Enseñansa mes pa evita cu muchanan wordo exclui di actividadnan escolar pa motibo financiero of pa motibo cu mayornan no por cumpli cu e pagonan. Miembro di Parlamento Jennifer Arends-Reyes ta di opinion cu no mester perhudica e muchanan pa falta di cumplimento di nan mayornan, specialmente den actividadnan escolar cu ta bon pa nan desaroyo social y emocional.

Actualmente Gobierno di Aruba ta evaluando con pa cambia leynan necesario pa por permiti uzo di cannabis medicinal na Aruba. Pa por promove e idea y haya mas sosten den comunidad, a dicidi di organisa un conferencia. Te eynan no tin problema. “Pero si e discusion ta un tema di salud, anto laga Minister Dangui Oduber saca placa di Hospital of AZV pa promove cannabis, pero no saca placa di enseñansa. E presupuesto di enseñansa no tin nada di haber cu uzo di cannabis medicinal. A kita placa pa cumpra buki di scol, pa yuda muchanan cu no por paga schoolgeld, pa un conferencia di cannabis, cu ta un decision descabeya y inaceptabel den comunidad”, asina e Parlamentario di AVP a enfatisa. Biniendo for di e industria di enseñansa, e sa di e necesidadnan financiero cu tin na scolnan y di otro banda e conoce e retonan di uzo di e mesun cannabis aki entre studiantenan!

“P’esey tur fondo, pa con chikito por ta, cu ta sali di e presupuesto di Enseñansa pa duna un presentacion na un publico chikito pa algun ora, ta lamentabel siendo cu tin muchanan cu si lo por a beneficia directamente di e fondonan destina pa Enseñansa” asina Jennifer Arends-Reyes a termina bisando.

