A “scarmay” 114 miyon dolar na CITGO

Den e conferencia di prensa cu minister Glembert Croes a tene pa purba di hustifica su “uitzendburo”, a resalta cu de facto ela subraya cu en berdad ta esey ta e caso. El a trata di traha un “smokescreen” rond di mi persona, pero de facto e no a contradeci net nada di loke nos a trece padilanti.

Nos a denuncia e practicanan di un “Cartel” y el a admiti esey na varios ocacion y a purba di desvia atencion, bisando cu GTS ta parti di e kliek di AVP. Wel si ta asina dicon keto bai ainda GTS tin un contracto cu RDA pa e planta di ALGAE, cu no ta funcionando? Cual Algae tin pensa di cultiva si NO tin CO2 pa catch y procesa? Ta ken e management di RDA ta proteha anto? Y btw GTS tin un “vendors-contract” cu Citgo? Loke si nos sa cu GTS tin un contract direct cu RDA. Esey kiermeen cu e “untouchable” di RDA tambe ta forma parti di e kliek di AVP? Tambe e minister a declara cu Patrick Farro tabata traha cu GTS, kiko mi mester pensa cu e tambe tabata of ta forma parti di e kliek?

Pa cuanto tempo e minister tabata sa caba cu ta 114 miyon dollar a wordo “scarmay” y no a haci nada pa defende algun contratista local cu nunca a wordo paga door di e estafadornan aki? Kenden ta esnan cu a scarmay e placa aki? Dicon no a percura pa scarmay tambe e culpabelnan?

Dicon e minister cu tin contacto directo y estrecho cu e hendenan di e gobierno Chavista, no a haci uso di e esey pa bisanan pa nan cumpli cu nan deber cu Aruba enbes di lanta bela bay?

No lubida ta e pueblo di Aruba ta para garantia pa tur esaki, conforme e contracto strangulante cu e.o. minister Glembert Croes ta asina orguyoso di a vota na fabor, hunto cu tur su coleganan.

Hopi hende no ta para keto riba e declaracionnan di minister Glembert Croes. Ta hopi peligroso ora cu un “uitzendburo” di gobierno kier bai dicidi pa un compania priva, ta cu cua compania e mester bai traha cune. Esaki ta un pensamento “Chavista-socialista- Bolivariano” cu mester tene cuidou cune. Cu kier proteha e local (straño cu eno ta usa e palabra Arubiano) nos ta di acuerdo cu esey, pero cu un compania di gobierno (uitzendburo) kier bisa un compania privá ta cu cua compania e mester bai traha ta peligroso. Defacto e “O&G Industry Desk” a bira un uitzendburo di companianan y no trahadornan. Ta deliberadamente a haci esaki?

Manera ya nos a menciona cu Citgo ta contracta solamente cu contratistanan cu ta cumpli cu e rekisitonan estableci. Esaki ta e asina yama “vendors” y ta un paar di contratistanan ta cumpli cu esaki. Cuidou cu no ta esey e minister y su grupo kier logra. Esta haci un show cu ta para pa e local (no pa e Arubiano) y pa cierto contratistanan cu kizas NO ta cumpli cu e rekisitonan necesario, pa despues Citgo busca esun cu e kier. Ta un show tambe pasobra e minister sa cu den e contracto strangulante cu ela braza masha duro ta poni hopi bon cla cu Citgo y e contratista principal por “hire & fire” na su antoho y Citgo por “hire” e contratista cu e KIER. Y paga pa loke e ta haya ta bon.

Pues henter e show aki lo tin como resultado cu e CARTEL den RDA ta keda hunga su wega, keda “SCARMAY” placa cu pueblo ta para garantia pe y e mesun kliek ta keda

djo djo, via e “UITZENDBURO O&G Industry Desk” cu sosten, apoyo y bendicion di full e gobierno di Aruba.

Minister Presidente a bisa recientemente cu RDA ta perde placa y ta contemplando pa split FMSA for di RDA. Cu ki meta? Pa bende FMSA cu un empresa local? FMSA un patrimonio di pueblo cu ta gana placa, na unda nos pueblo por probecha di dje, awor mester wordo bendi pa tapa e hecho cu e “untouchable” y su previlegiadonan a permiti pa a “SCARMAY” 114 miyon dolar y “get away” cune tambe? Pa colmo ta pronkia cu 35 miyon dollar cu CITGO a pone awor aki pa realisa fase di 2 y cu si nos comprende minister Croes bon, cu ta pa caba e.o. trabounan di fase 1, unda cu a scarmay 114 miyon dollar.

Mientrastanto cu tipo di “scarmaymento” aki keda wordo permiti, y cu no bin cu un plan integral y strategico, e pueblo di San Nicolas ta keda wordo perhudica, kedando asina cu e apodo di “the forgotten city”!!

E señalnan ya a cuminza sali y ta wordo sinti, na unda varios empresanan ta serando nan porta. Pa colmo hasta e banco RBC a dicidi di sera porta, mientras cu nos no a tende nada for di gobierno di esaki, mirando cu mas o menos 40 Arubiano ta perdiendo trabou. Esaki riba su mes parce di no ta importante pa e gobierno, pasobra mayoria di e trahadornan ta di San Nicolas? Esaki ta implica cu ni San Nicolas, ni su hendenan, ta importante pa e gobierno aki? Nos hendenan di San Nicolas no por bira parti tambe di esnan cu ta CENTRAL pa e gobierno aki? Of ta solamente un kliek mag di forma parti di esakinan?

En todo caso, ora cu banconan cuminza sera porta, ta bisto cu di berdad cos ta hopi malo. Esaki no solamente pa San Nicolas, sino pa henter Aruba esaki ta malo. Esaki a bira tempo pa nos tur cuminsa realisa.

ARUBA,QUO VADIS??

