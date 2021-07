A reuni cu stakeholdernan riba medio ambiente: Gobierno no lo permiti cu ta sigui destrui naturalesa

E otro tema importante cu a wordo trata riba e di 5 dia di reunionnan cu stakeholders en conexion cu formacion di Gabinete Wever-Croes II ta e tema di medio ambiente. Den e reunion aki tawata presente representantenan di Parke Nacional, Comision Flora and Fauna, Aruba Birdlife Conservation, NCRC (DNM,MDA,UNESCO). Un punto di discusion importante tawata e posibilidadnan pa crea un tipo di comision cu ta bay atende cu cambio climatico.

“Ta importante pa tur hende realisa cu naturalesa riba e pida baranca aki ta di suma importancia. Naturalesa no ta algo di nos pa destrui, nos tin’e presta y nos tin cu pas’e na nos futuro generacionnan. Nos tin cu conserv’e pa nos por pas’e den un miho estado pa nan. Aruba su pilar economico ta turismo, nos turismo ta basa riba naturalesa. Hende no ta bin di vakantie Aruba pa bay un pret park of pa bay mira edificionan halto of monumento historico sino pa nos naturalesa. Nan ta bin pa e clima, e beachnan. Nan ta bin y kier gosa di nos naturalesa. Si nos perde nos naturalesa, nos ta perde nos unico pilar economico”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

Un tema cu a bin dilanti tambe ta e UTV y ATV. Por mira cu den fin di siman atrobe nan ta wordo uza sin control y ta un destruccion di nos naturalesa. Gobierno ta condena hopi e actonan asina.

“Nos a tuma accion riba esun cu tin e licencianan y mi mes lo drenta den un consulta di urgencia cu autoridadnan hudicial pa wak con pa frena e tipo di desaroyonan aki. Nos mester wak con por multa esnan responsabel pasobra con cu bay bin berdad nos turistanan ta bin pa fiesta, relaha y gosa, pero e doño di e vehiculonan aki tin un papel sumamente importante pa hunga y informa debidamente riba e reglanan cu tin”, Prome Minister a duna di conoce.

Gobierno a purba mas tanto posibel cu e industria aki tin un derecho di existencia pero no lo permiti cu ta sigui destrui nos naturalesa. Ta wordo poni un presion grandi riba Gobierno pa tuma accion y Gobierno lo no ria pa tuma accion tampoco.

“Nos naturalesa ta sostene nos ya cu e ta e unico cos cu cada un di nos ta depende di dje aki na Aruba. Nos no por permiti cu algun hende ta destrui nos naturalesa y causa problema pa henter e pais”.

E instancianan aki di medio ambiente a trece hopi mas punto dilanti manera tema di desperdicio, proteccion di naturalesa. Tur e puntonan aki a wordo treci dilanti bon elabora pa asina cu gobierno nobo forma, e minister encarga cu medio ambiente lo sigui atende mas den extenso riba e diferente temanan aki.

“E gruponan aki tambe ta hendenan cu hopi pasion pa naturalesa y ora mi wak bek un mainta asina, mi tin tur confiansa cu nos lo bay dilanti”, Prome Minister a enfatisa.

