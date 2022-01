Diahuebs mainta, Minster di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon conhuntamente cu Minister di Enseñansa y Deporte Sr. Endy Croes a reuni cu directiva di Fundacion Autismo Aruba (FAA) kende a presenta algun material cu a wordo crea pero tambe plannan di FAA pa cu aña 2022. Fundacion Autismo Aruba a conduci diferente campaña durante aña 2021, pa asina conscientisa comunidad tocante e tematica di Autismo y Inclusion na Aruba. Durante e periodo aki FAA a logra traha cu diferente studiantenan pa asina crea material y plannan pa por sigui promove e tema di inclusion na Aruba, specialmente den areanan di educacion, social y salubridad.

Durante e reunion aki, a keda presenta e thesis titula “Recommendations to reduce the socio-structural barrier “access to training” faced by educators in mainstream primary schools of Aruba to provide ASD-inclusive education” pa Sr. Ken Thiel, kende a caba su estudio na The Hague University of Applied Sciences. Tambe ilustra e proyecto di “Fidget Toys Manual” cual ta un guia pa educadornan, presenta pa Shaylee Loopstok y Jarry-Ann Geerman di IPA. Por ultimo, a toca tambe algun tema cu FAA tin den preparacion pa cu e siman di Inclusion na April 2022.

