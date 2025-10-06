Diabierna ultimo a reuni cu Elisabeth Timmer a traves di un “Online Meeting”, unda a combersa riba su plannan pa e siguiente añanan como atleta di rendimento. Elisabeth cu ta un atleta di landamento cu ta specialisa den 50m y 100m “free” y ta conoci pa a landa un bon campaña durante e ultimo ciclo Olimpico. Awo e ta desea di mehora riba esaki pa asina por yega e meta final di bay Weganan Olimpico di LA2028. Elisabeth ta conta Comite Olimpico Arubano (COA) cu e la establece na Rotterdam-Hulanda, unda e ta traha como “Mechanical & Marine Engineer” y ta entrena na un club unda varios atleta Olimpico tambe ta entrena cu yama “Albion Swimming”. E club di natacion ta specialisa su mes den atleta cu ta haci e distancianan cortico “sprint” pues ta un bon opcion pa Elisabeth sigui mehora su tempo. Banda di esaki e ta splica cu e ta pleno preparacion pa asina participa na clasificatorio pa asina representa Aruba como #TEAMARU na weganan na aña 2026. COA ta desea Elisabeth tur clase di exito cu e reto nobo. #TEAMARU