Aruba Airport Authority N.V. orguyosamente ta anuncia e reeleccion di Angeline Flemming, Director di Health and Sustainability pa e Airport Council International Latin America and Caribbean (ACI-LAC) Board 2026 – 2027.

Durante e conferencia anual di ACI-LAC cu a tuma luga na Trinidad y Tobago durante 5 pa 8 di october 2025, a eligi e Hunta di Directiva di ACI-LAC 2026-2027 como representacion di e region di ACI-LAC.

E Hunta di Directiva di 2024-2025 a scoge Angeline Flemming di AAA prome biaha y awo, a reeligi Angeline Flemming pa un di dos periodo como Miembro di Hunta di Directiva pa ACI-LAC pa 2026-2027.

ACI-LAC ta desaroya programanan, normanan y practicanan cu e meta pa eleva e normanan profesional den e industria. ACI-LAC tin mas cu 350 aeropuerto miembro den Latino America y Caribe y ACI World tin cu 2000 miembro globalmente, cu ta maneha 95% di e trafico aereo mundial.

“Mi ta profundamente honra di por a representa nos aeropuerto den e organisacion importante aki un biaha mas. Durante e ultimo dos añanan, nos a aumenta nos participacion den comisionnan importante di ACI-LAC riba Medio Ambiente, Siguridad, IT y Facilitacion y a participa den varios training y curso. Varios colega di AAA tabatin e oportunidad pa participa e aña aki den bishitanan practico na Munich Airport, cubriendo topiconan di innovacion, master planning y comercial. E plataforma aki a permiti AAA pa consolida conexionnan importante y colabora cu otro aeropuertonan, y di e manera aki intercambia conocemento y experticio entre e aeropuertonan aki y AAA”, tabata expresion di Angeline Flemming.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

