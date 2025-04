Na final di e asamblea extraordinario di diasabra ultimo a prepara algun sorpresa, unda den presencia di 20 federacion deportivo, a reconoce entre otro Seever Krozendijk, cu recien a dicidi di tuma un paso diferente den su bida personal y a retira como parti

di e ekipo di “media” di COA. Seever a cuminsa su trayectoria 18 aña pasa, unda como miembro di e “press team” di COA, a captura un gran cantidad di momentonan inolvidabel dis nos delegacionnan cu a participa na entre otro Weganan Olimpico, Weganan Panemericano

y mucho mas. Seever a presencia e gran avance den e mundo di media, unda den su inicio cu COA, tabata enfoka mas riba potret y relato pa prensa (printed media) y unda awendia den e mundo moderno ta traha riba un gran cantidad di videos y “reels” y hasta “TikToks”.

Apesar di tur cambio, Seever a mustra di por adapta y a logra bay cu e tempo, y asina semper provee contenido di nos deportenan di calidad.

Den nomber di Comite Olimpico Arubano, nos ta gradici Seever pa tur su añanan di dedicacion, pasion y compromiso pa deporte, no solamente pa COA, si no pa e mundo di deporte na Aruba en general. Nos ta sigur cu bo lo keda envolvi den deporte den un manera of

otro pa hopi tempo mas, aportando na nos comunidad.