Diaranson anochi na Cas di Cultura, Minister Maduro di Cultura tabata tin e placer di por a hiba palabra na e estreno di e documentario di e musico Arubiano sr. Ivan Jansen. E mandatario a haci uzo di e ocasion bunita aki pa asina den nomber di Gobierno di Aruba, presenta un reconocemento na sr. Ivan Jansen pa su contribucion significante na e herencia cultural musical di Aruba. Minister Maduro a haci e reconocemento di sr. Ivan Jansen cu e siguiente discurso.



Un cordial bon nochi na tur presente. Specialmente na Ivan Jansen, su casa Myrna Jansen – Feliciano, su yiunan y demas famia y amistadnan. Primeramente masha danki pa e invitacion y ta un honor pa por dirigi algun palabra na estreno di e Documental Ivan Jansen.Musica ta hopi importante den nos bida, e ta conmove y ta conecta hende di tur pais y tur idioma na un nivel emocional y profundo. E ta inspira imaginacion, sostene salud mental y ta toca curason, genera sentimento y lanta emocion. Mi mes stima musica masha hopi.Como Minister di Cultura mi ta aplaudi e iniciativa aki, ya cu musica ta un patrimonio nacional intangibel y ta masha importante pa documenta nos herencianan cultural. Di e manera aki e historia ta keda existi pa semper y nos futuro generacionnan por haci bon uzo di dje.Alabes den e documental aki nos ta cera conoci cu e musico Ivan hopi mas di acerca, ya e ta bay comparti su historia di su carera musical, su conocemento, produccionnan, su contribucionnan na diferente musiconan/artistanan local, alabes su logronan local y internacional y e retonan cu ela encontra durante su carera musical.Ivan su CV ta impresionante, Ivan no ta solamente un musico, un guitarista clasico y di jazz, sino tambe e ta productor, compositor, areglista, educador, lider di banda y empresario.Manera boso mes por a nota, Ivan ta un musico multifacetico y cu yen abilidad, creatividad y talento. Aki rato den e documental nos lo siña conoci hopi mas tocante Ivan Jansen.Permiti djis menciona un tiki di e carera musical profesional di Ivan. Ivan ta e prome guitarista clasico profesional di Aruba. Ivan a sa di prepara su mes academicamente hopi bon. Ela sigui su estudio di guitara clasico na Colombia y a atende tayer na Venezuela. Ademas Ivan a gradua cum laude na Berklee College of Music na Boston, cu ta un di e universidadnan di musica mas renombra mundialmente.Tambe Ivan ta un guitarista di e genero di jazz y ta e prome Arubiano cu a incorpora ritmonan di folklore musical di Aruba, den conceptonan harmonico contemporaneo di jazz for di den añanan 1980. Un ehempel ta e composicionnan di Padu del Caribe y Rufo Wever pa toca riba piano, Ivan a aregla esakinan pa toca riba guitara. Esakinan ta inovacionnan di Ivan Jansen cu ta bay den historia musical di Aruba.Ademas Ivan tin su mesun website ivanjansen.com riba cual mundo henter por scucha su composicionnan. Hunto cu tur esaki Ivan ta deleita nos turistanan den hotelnan cu nos musica. Ta remarcabel cuanto Ivan ta stima nos Pais Aruba y con e ta crea y promove Aruba su musica.Algo otro cu ta notabel ta cu Ivan gusta yuda y traspasa su conocemento. Ivan ta docente di guitara clasico y electronico na Scol di Musica Rufo Wever. No solamente e ta siña su studiantenan pa bira un bon guitarista pero tambe e ta inculca e amor pa musica di foklore den e hobennan. Ademas Ivan ta prepara su studiantenan pa drenta conservatorium y practica nan carera musical localmente of den exterior.

Hunto cu tur esaki Ivan a funda un compania pa representa e musiconan y cantantenan y ta yuda promove artistanan jong pa nan progresa y pa nan por haya contrato pa nan por actua den varios hotel y otro establecimiento.

Tin hopi mas di conta di Ivan por ehempel cu ela toca pa miembronan di nos Cas Real y tambe a forma parti di varios orkesta sinfonica y conciertonan local y internacionalmente.

Esaki ta djis un parti cortico di e carera musical di Ivan, den e documental cu lo wordo estrena aki rato, nos por conoce hopi mas di dje. Mi tin sigur cu e documental aki tabata un soño di Ivan y cu hopi fe y perseverancia ela logra realisa.

Na nomber di Gobierno y pueblo di Aruba, mi ta yama Ivan Danki pa e bunita regalo aki pa nos comunidad di Aruba. Masha Danki pa contribui na e herencia cultural musical di nos Pais. Un palabra di gradicimento tambe na tur cu a coopera pa haci e documental aki un realidad. Un danki special na Unoca cu tambe a kere den e importancia di e documental aki.

Aruba ta chikito riba mapa, pero un bes mas ta demostra cu nos ta grandi na talento. Nos ta sinti nos orguyoso di un video documental contando historia di un Arubiano y produci door di nos mes yiunan di tera. Cu e iniciativa di Ivan aki por inspira mas persona cu tin un historia pa conta, pa traha un documental. Asina nos por laga e historia atras pa generacionnan cu ta bini despues di nos.

Ivan, sa cu Aruba ta aprecia bo y cu Dios sigui bendiciona bo y cuida bo pa bo por sigui comparti bo conocemento, talento, creatividad y sigui contribui na nos cultura musical y deleita nos cu bo guitara. Y manera semper mi ta bisa: ‘Cultura bo tin cu bib’e’. Masha Danki Ivan pa bo aporte na e arte di musica cu ta parti di nos cultura.

Mi kier a yama padilanti un rato sr. Ivan Jansen. Ivan, como Minister di Finansa y Cultura y na nomber di Gobierno di Aruba, mi ta otorga bo e aprecio chikito aki pa tur locual bo a haci pa nos cultura musical na Aruba. E plakaat ta bisa: “Gobierno di Aruba, Reconocimiento na IVAN JANSEN. Danki pa bo contribucion significante na e herencia cultural musical di Aruba”. Minister di Finansa y Cultura, mr. Xiomara J. Maduro – Aruba, 10 di april 2024

Ivan, masha pabien y masha danki pa eleva nos folklore den e nivelnan di mas halto musicalmente.