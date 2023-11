Diadomingo marduga personal atento di KIA a tuma nota di movecion straño pariba y a capta con persona ta subiendo e baranca pa yega na e cura y a keda stroba. Di biaha e guardianan di prizon a activa y mobilisa hunto cu polis, patruyanan a tira un control pariba di prizon.

Un patruya a drenta cura di KIA pa bay controla hunto cu e persoba na e skina pariba unda a mira e movecion. Esaki ta duna indicacion cu personanan ta purba di tira droga via cura debi cu via porta caya ta hot y ningun personal di KIA no t’ey riesga pa keda gara y perde nan trabou debi cu tin investigacion grandi keto bay bou e bewaarkernan.