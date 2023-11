Dos ehecutivo na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a ricibi un homenahe special, na nivel internacional, pa nan forma di traha, cu ta sirbi awo como ehempel pa e mas di 500 hotelnan Marriott situa den Latino America y Caribe. Raymond Habibe a ricibi e premio di “Financial Leader of the Region” mientras cu Ruthline Theysen a regresa Aruba cu dos premio den man, esta e “Excellence in People Brand” y “Human Resources Leader of the Region”. Ambos tabata presente na e evento cu a tuma luga den Marriott na Cancun, Mexico, unda ehecutivonan di henter Latino America y di e area di Caribe a topa pa e ceremonia CALA Region Conference. Tambe tabatin lidernan di e headquarter di Marriott International presente.

E premionan

Pa loke ta e “Financial Leader of the Region Award” otorga na Raymond Habibe, ta pa celebra cu individualnan cu consistentemente ta demostra un trabou excepcional, cu hopi dedicacion y compromiso pa logra bon resultado. Lidernan financiero cu ta surpasa tur expectativa y haci mas di locual ta spera di nan, ta bira mesora embahadonan di standardnan halto den excelencia.

Di otro banda, “Excellence in People Brand” ta reconoce ekiponan cu ta contribui significantemente den hisa y promove e marca di Marriott como un dunado di trabou. Ta celebra cu esnan cu a demostra dedicacion excepcional, creatividad y pensamento strategico den comparti e marca di dunado di trabou den atrae y mantene talentonan na trabou. Y e ultimo, “Human Resources Leader of the Region Award”, ta pa reconoce profesionalnan excepcional di Recurso Humano cu a contribui den un manera sobresaliente pa cu e obhetivonan comercial di e compania y a inspira excelencia den recurso humano. E premio ta honra profesionalnan den Recurso Humano cu ta bay mas leu cu locual ta rekeri di nan na trabou, surpasando tur expectativa y promoviendo un standard halto den excelencia.

Ruthline Theysen ta encabesa Recurso Humano

Ruthline Theysen tin 10 aña trahando na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino y recientemente a logra algo historico pa e compania. “Mi ta hopi agradecido, emociona y excited cu nos a gana e premio”, tabata su prome reaccion. E logro aki sigur ta prueba cu “trabou duro ta paga”. Aruba Marriott a ricibi reconocemento for di CALA Region entre mas di 500 hotel, e logro aki ta algo cu ta hopi cerca di e curason di Ruthline.

A traha extra duro den aña 2022

Na aña 2022 a logra recluta un total di 422 hende pa traha na Aruba Marriott y tur tabata local. A haci esaki den un tempo cortico. A haci esaki door di traha un plan di mercadeo unicamente pa Recurso Humano, p’asina comunidad haya sa tocante e beneficionan di Aruba Marriott. Pa hopi aña largo Aruba Marriott ta duna e balans entre trabou y bida.

Aruba Marriott tin un di e miho paketenan laboral

Kisas hopi hende no ta na altura pero na Aruba Marriott e trahadonan conoce unicamente 5 dia di trabou y como tal ta gosa di 2 dia liber pa siman! Ademas, tin beneficio cu ta inclui cuido profesional pa salud mental, pues si un asociado of su famia tin mester di ayudo profesional Aruba Marriott ta ofrece nan e ayudo necesario. E aña aki lo ta mescos. Aña pasa a promove un total di 137 asociado di Aruba Marriott. Tabatin un total di 1000 asociado y awo tin un total di 1300 asociado. Te cu awo, den aña 2023, ta conta cu un total di como 50 promocion interno.

Tocante Ruthline Theysen

Ruthline Theysen a cuminsa su carera na aña 1996 na un otro compania, pues 27 aña pasa. El a cuminsa como HR Filing Clerk y alabes a traha part time come Kids Club/Health Club Attendant y despues a bira HR Administrative Assistant y promovi na aña 2001 pa prome bes den posicion di gerencia como Employment Manager y despues como Training & Employee Relations Manager. El a traha 11 aña na e prome hotel y despues na un otro a bira Director of Human Resources y despues a sigui pa un otro cadena di hotel te cu el a cera. Dies aña pasa el a haya e oportunidad na Aruba Marriott como Complex Director of Human Resources, e ta atende Ocean Club, Surf Club y Resort & Casino. Theysen ta masha agradecido cu Aruba Marriott mirando cu e compania ta kere den talento local.

Trabou tin…trahado mester

Aruba Marriott ta inverti den e hende y ta kere cu e hende tin un balor den e exito di e compania. Ainda tin posicion habri maske cu e ta menos cu e averahe normal. Normalmente tin 150 posicion habri pa siman y awo tin 30 pa 50 posicion pa siman, esaki sigur ta un logro grandi. Tin hopi interes pa traha na Aruba Marriott, diariamente ta haya miles di aplicacion cu ta hopi pa pasa den nan pero “keda cu pasenshi, nos lo yega na bo”.

Raymond Habibe ta encabesa e departamento di finansa

Raymond Habibe a haya un reconocemento special for di Marriott. E tin 25 aña trahando den e industria. El a yega di traha na varios hotel aki na Aruba y semper a traha cu masha orguyo. Awo e ta sinti su mes mas orguyoso cu nunca pasobra e reconocemento ricibi ta pa e parti financiero cu su departamento ta duna na e operacion di Aruba Marriott. Esaki sigur ta un ehempel pa e otronan sigui cu ne. For di un grupo di alrededor 500 hotel, Aruba Marriott ta esun cu e bay cu e reconocemento aki.

Raymond Habibe ta sinti su mes orguyoso como Arubiano, pasobra su oficina ta uno 100% Arubiano yena cu hoben y hende creativo cu ta duna un servicio sublime pa loke ta e parti financiero. Sin duda, esaki ta un ehempel pa tur e hotelnan na Aruba y afo. E team di Finance & Accounting ta consisti di mas o menos 65 hende. Tur ta parti den diferente aspecto mirando cu nan ta duna servicio na tur tres resort den e compleho di Aruba Marriott. Tin un parti cu ta encarga cu Timeshare, un parti cu Procurement, un parti encarga cu Control & Finance y un parti cu ta encarga cu Casino. Sin duda e ta un departamento grandi pero nan ta haci un trabou sublime.

Finansa = control

Den aspecto di control, segun Raymond Habibe, nan ta haci hopi internal control, loke ta encera cu nan ta controla e hotel pa garantisa cu e ta opera segun e proceduranan di Marriott. Aruba ta un ehempel den e region. Nan ta duna nan un score y Aruba a haya un di e scorenan di mas halto. Den aspecto financiero, nan ta haci esaki hopi lihe y tur e aspectonan aki a pone cu Aruba a gana.

Habibe ta un lider den e region

Raymond Habibe a gana e premio di “Financial Leader of the Region Award”. Ta entrega e premio aki na individualnan cu ta demostra un actuacion excepcional di forma consistente, dedicacion y un compromiso pa logra miho resultadonan. “Raymond Habibe ta un colega ehecutivo cu tur General Manager lo desea di tin den nan ekipo. Inteligente, strategico y impulsivo”, asina Raoul Lemmerling, Complex General Manager di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a duna di conoce. Den su discurso ela bisa tambe di ta sumamente contento y orguyoso pa cu e premionan aki.

Bishita internacional pa felicita Aruba

Alex Fiz, Area Vice President Caribbean & All-Inclusive Marriott International, a bin Aruba specialmente pa ta presenta na ocasion di e celebracion pa e premionan aki. El a inicia su discurso yamando pabien na tur e asociadonan di Aruba Marriott pa e reconocemento debidamente mereci. Fiz no por a keda sin expresa su gratitud cu Aruba Marriott y Marriott Vacation Club pa e tremendo trabou cu nan ta eherciendo door di cuida e huespednan, pero sin lubida e asociadonan.

Tocante Marriott Aruba

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri dia 31 di augustus 1995 cu 411 camber y despues a añadi 3 camber mas na aña 2018. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surf Club cu 900 camber. E compleho di ta representa hunto un total di 1.625 camber, tin no menos di 13 restaurant y ta conta cu 1.300 empleado den servicio directo di e compania. E compleho di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.

Tocante Marriott International, Inc.

E compania ta situa na Bethesda, Maryland, na Merca y ta maneha un cantidad di mas of menos 8,500 propiedad bou 31 marca conoci den 138 pais. Marriott ta opera, ta duna frankicia y licencia di hotel como tambe “vacation ownership resorts” rond di henter mundo. E compania ta ofrece Marriott Bonvoy®, su programa di biahe masha bon conoci y aprecia bou di su miembronan. Pa mas informacion, bishita nan website www.marriott.com