Dialuna mainta Ministerio Publico a cuminsa cu e caso pa kita propiedadnan di Benny Sevinger. Esaki relaciona cu caso Avestruz, caminda Fiscal ta haya cu Benny Sevinger a haci labamento di placa.

MAS NOTICIA por a compronde cu Hues a dicidi di pospone e caso pa warda riba e sentencia di Corte Superior riba e caso apelacion Avestruz.

BENNY SEVINGER NO A PRESENTA

Dialuna mainta, solamente abogado mr. Kock, mr. Illes a presenta den Corte. Ta asina cu e caso tabata un “regie zitting” o sea cu e no ta wordo trata. Hues a puntra mr. Kock si Sevinger lo bin y el a bisa cu no. Por a compronde cu mirando e hecho cu Sevinger ta den caso apelacion Avestruz y cu ta un “regie zitting”, e abogado a opta pa Sevinger no ta presente.

HUES DI EXTERIOR PA TRATA CASO

Por a constata cu ta un Hues, cu no ta di Aruba, sea di Curacao of di Hulanda, a bin Aruba pa trata e caso aki. Esaki ta pa mustra imparcialidad den tratamento di un caso caminda un Parlamentario ta e sospechoso.

DEMANDA DI 940 MIL FLORIN

Fiscal a bisa Hues, cu a haci un investigacion financiero caminda ta demanda 940 mil florin, cu Sevinger mester paga bek. Fiscal a bisa cu lo por cuminsa e caso pa evita cu e caso ta bira mucho bieu.

Abogado mr. Kock a bisa Hues cu e ta prefera pa warda te ora tin sentencia di Corte Superior riba e apelacion caso Avestruz. E abogado a bisa cu na Juli 2024 lo tin sentencia. El a bisa cu e no a haya chens di studia e rapportnan cu Ministerio Publico a manda, door cu e ta defende Sevinger den e apelacion Avestruz. Segun mr. Kock, den e promer sentencia, Sevinger a wordo declara liber di varios acusacionnan y e ta haya cu e suma menciona lo ta hopi leu di e realidad. El a pidi Hues pa mihor warda riba sentencia di Hof.

Fiscal a bisa Hues cu e no tin nada contra pa warda na Juli 2024 cu lo tin sentencia. El a bisa Hues cu for di April 2022, a presenta e demanda pa Sevinger paga bek y mr. Kock ta na altura. Na opinion di Fiscal, e caso no tin nada di haci cu Sevinger a wordo declara liber di malversacion. El a bisa cu tin investigacion cu ta mustra placanan cu Sevinger a haya.

POSPONE CASO PA OCTOBER 2024

Hues a bisa cu mirando cu Fiscal no tin nada contra pa warda, e ta haya cu mihor warda e sentencia na Juli 2024. Hues a fiha 21 October 2024 pa 8.30 di mainta lo bolbe tene un “regie zitting” pa mira con leu lo ta.

Hues a bisa Fiscal cu un luna promer cu tratamento di e caso, e mester laga sa si ta bin cambio den e acusacion. Fiscal a bisa mr. Kock cu 2 siman promer cu tratamento di e caso, e mester laga sa si e ta desea di haci investigacionnan. Esey ta pa Hues ya ta prepara pa 21 October 2024 cuminsa cu e preparacion pa stipula un fecha caminda lo bay trata e caso.