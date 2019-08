A pone prome piedra pa expansion di camber pa clientenan di Cas Sjabururi

Diamars tabata un dia special pa Cas Sjabururi, ya nan a pone e prome piedra di nan proyecto, unda cu cada habitante di Cas Sjabururi lo haya nan mesun camber. Sra. Omaira Leysner, directora di Cas Sjabururi ta amplia.

Sra. Leysner a cumisna na splica cu a dura 14 aña trahando ariba e proyecto aki. Prome trahando ariba e proyecto, despues tabata tin algun inconveniente te cu porfin a keda cla. E necesdiad di mas grandi ta ora cu ta traha riba e proyecto pa mehora e calidad di bida di e habitantenan di Cas Sjabururi cu nan mes tin nan mesun camber.

Mas aleu, Sra. Leysner a bisa cu Cas Sjabururi no tin subsidio pa mas cliente y door cu nan no por haya mas subsidio pa mas cliente, a prefera pa mehora e calidad di bida di nan habitantenan dunando nan cada un nan mesun camber. Y despues di e proyecto aki no por tuma mas cliente tampoco. E proyecto aki ta pa siña e clientenan bira un poco mas independiente.

Actualmente Cas Sjabururi tin 4 camber pa cliente, ta bin acerca 6 camber, di cual un ta recreatiekamer. E otro 5 nan lo ta echt camber pa drumi.

A pesar di tur cos, e fondonan disponibel no ta suficiente pa termina cu e proyecto, pa cual Cas Sjabururi ta recurri na comunidad pa asina yuda Cas Sjabururi completa e proyecto aki.

E proyecto lo mester keda cla na maart 2020.

