A pidi pa investiga proyecto ‘Bo Aruba’

Parlamentario Endy Croes durante conferencia di prensa diaranson mainta desde Cede di MEP a declara cu el a manda un carta mediante e canal oficial esta via Parlamento di Aruba pa Minister di Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mevrouw drs. Kajsa Ollengren. Parlamentario Croes a sigui splica cu desde Januari 2018 tin un rapport di Algemene Rekenkamer kendenan a ehecuta un beschrijvend onderzoek rapport, esta un rapport informativo. E rapport aki ta describi e proyectonan di AVP di BO Aruba cualnan a inicia desde 2010. Ta trata di proyectonan balora na 1600 MIYON florin di cual 1000 MIYON esta 1 BIYON a wordo comprometi caba. E rapport ta divulga cu falta masha hopi documento. Segun Parlamentario Croes cu Bo Aruba mester wordo investiga. Alrespecto esaki Endy Croes a manda dos carta. Uno pa e Minister na Hulanda pidiendo un investigacion di WODC. Ya cu Hulanda ta propaganda Integridad y deugdelijkheid van bestuur Parlamentario Croes kier wak con serio Hulanda ta den esaki. Hulanda y CAFT ta culpabel pa cu e debe nacional cual a aumenta di 41.7% te rond di 90%. Awor Croes no por kere cu Hulanda ta para man crusa y laga tanto bagamunderia sin duna ayudo di experticio pa pone esnan culpabel para responsabel pa nan actonan. Aruba no ta pidi placa sino un investigacion. Pa Ministerio Publico tambe un carta a bay cu algun pregunta. Parlamentario Croes ta keda den espera di contesta di Hulanda y OM.

