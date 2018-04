A pidi informacion riba pago di ex trahadonan di Setar

Diabierna mainta Parlamento a sigui trata presupuesto 2018 caminda a atende cu ministerio di infrastructura como tambe ministerio di educacion y ministerio di comunicacion y transporte, Parlamentario Richard Arends a mustra.

“Como ex mandatario y responsabel pa e cartera di telecomunicacion, mi a dirigi dos pregunta na mi sucesor Minister Chris Romero caminda e prome pregunta tabata regarda e asunto d ex pensionadonan di Setar si minister por a splica si tur ex empleado a wordo paga, a base di un proceso legislativo cu a inicia for di 2015 y a finalisa cu e ultimo decreto cu mi persona mes a firma na october di 2017 algun siman prome cu mi a entrega e responsabilidad.

Mi tabata desea di sa si tur hende a cobra, tur pensionado y tur ex trahado di Setar a logra di cobra e suma cu ta un suma cu nos a confirma for di 2015 a yega na e acuerdo di principio, a yega na acuerdo riba e suma y tabatin dos grupo.

Un grupo cu si a forma parti di e procedura legal y un otro grupo cu Hues a exclui nan for di e veredicto y hunto ex Prome Minister Mike Eman y e tempo ey Minister di Telecomunicacion Mike de Meza a yega na un acuerdo cu tur hende ta wordo paga di mesun forma.

Di dos pregunta cu mi a dirigi na Minister Romero ta riba e asunto di MIO, tur e cobransanan, cual compania su licencia a wordo revoca aña pasa y e pregunta ta keda con ta haci cu e sumanan pendiente.

A cuminsa encamina proceduranan pa cuminsa cobra e sumanan aki bek y e pregunta a keda na Minister Romero si el a sigui cu e procedura aki y con leu esaki ta.

Tambe a haci e pregunta relaciona cu un di e entidadnan cu ta compania estatal cu ta Post Aruba NV cu nos tur sa tin su retonan, y tambe kico ta minister su maneho kico a su vision pa por haci Post den futuro, un compania autosuficiente.

Pues nos ta tratando presupuesto 2018 cu ta un presupuesto cu na nos parecer no ta un presupuesto completo, ya cu di un banda ta contene medidanan, aumento di impuesto, aumento di BBO-BAZV, aumento di accijns pero di otro banda e pakete di compensacion no ta forma parti di e presupuesto y ta preguntanan cardinal cu nos ta bay haci den dianan nos dilanti, principalmente ora nos bay trata presupuesto di finansa.

Unda por ehempel e financiamento pa loke ta reduccion di e prima di AZV pa pensionadonan y tambe aumento di ‘reparatietoeslag’ y otro puntonan di maneho cu a wordo bisa den e acuerdo di gobernacion pero no a wordo refleha den presupuesto 2018 ni tampoco den e cuadro financiero riba termino largo,” Parlamentario Richard Arends a declara.

