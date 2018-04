A pidi gobierno pa bin cu referendum pa aprobacion di cannabis

Hopi reaccion tabata tin despues di e reunion cu a tuma luga den parlamento, caminda cu parlamentario sr. Ricardo Croes a entrega un mocion pa aprobacion di cannabis medicinal. Sr. Croes a manifesta su deseo pa bin cu’n referendum pa pueblo dicidi tocante esaki y pa gobierno organisa un referendum tocante esaki. Prome Minister, Sra. Evelyne Wever- Croes, ta amplia mas ariba e tema aki.

Tin hopi confusion ariba e tema aki, siendo cu den campaña electoral tur e 3 partidonan cu a bay eleccion a bisa cu nan tan a favor di uzo medicinal di marihuana. A palabra esaki den programa di gobernacion. Awo gobierno ta keda traha solamente riba e uzo medicinal, pasobra eynan ta e direccion cu kier cana.

Gobierno a lanta un comision cu ta trahando riba e legalisacion y mas cu medicinal no ta bay tin. Esaki tabata riba studio den caso si tin efecto positivo of no of si ta cura, sino bou cua condicionnan por introduci na Aruba cierto uzo di derivadonan di cannabies pero solamente cu uzo medicinal, Sra. Wever- Croes a enfatiza.

Por ehempel si ta bay traha un lista di un 5 of 7 productonan deriva di canabbies cu ta wordo specifica extensamente den un lista cu ta wordo aproba mes cos cu un remedi anto cu por duna via receta di doctro y bay cumpra na botica, anto esey ta e forma con gobierno ta pensando bin cu legalizacion di uzo di productonan di cannabies.

Ta aclaria pa Prome Minister cu no ta bay legaliza marihuana den un forma cu un hende por tin un plantacion di marihuana na cas door cu tin un famia cu ta sofri di epilepsia pa dunele anto ora polis lo bin controla ta bisanan cu ta pa uzo medicinal, cual no ta asina.

Uzo di Cannabies ta bay ta estrictamente regula den un forma bon controla, y esey ta hopi importante, caminda cu a duna luga pa confunsion di e oposicion di gobierno riba esaki cu a bin cu un campaña pa bruha tera bisando cu nan ta legaliza cannabies y cu mucha ta bay haya mas facil, siendo cu mucha no tin acceso ni na un droga na botica y caso di cannabies ta bay keda mes cos.

Parlamento Sr Croes a presenta un mocion unda ta pidi gobierno pa acelera e proceso riba esaki siendo cu tin mas cu 5 luna den gobierno y tin hopi cos pa haci cu no por a keda cla ainda cu nada, pero nan ta keda traha riba dje, anto tanten ta keda warda e mocion ta keda cla.

Den e comision a wordo treci dilanti cu si ta bay uza cierto productonan di cannabies como remedi, no ba mporta nan siendo cu por cultiva na Aruba mes, pero bou condicionnan sumamente stricto den un tereno leu bon sigura hasta den green house cu mester tin dak y cu rekisitonan hopi halto pa cumpli cun’e.

Na otro paisnan tin sistema cu ta bisa cu ta un compania di estado mescos cu Elmar of Web, cu ta haci cultivo, crea cupo di trabou y cuminsa cu exportacion pa crea un actividad economico, pero ainda no ta eynan unda cu algun oponente a bisa cu gobierno kier lanta un otro pilar economico cu cannabies.

Riba esaki Prome Minister a haya e pregunta di kico ta pensa riba esaki caminda el a splica cu cu e ta habri pa diferente pilar, pero ainda ta cu legalisacion di uzo medicinal so ta trahando ariba dje. El a sigui splice cu tur cos ta bay na su tempo y bon regula, unda en berdad si ta bay cu consulta popular, y tambe papia cu e dokternan posobra ta un decision den tur sector, y no por lubida cu den mundo farmaceutico tin hende ta bira rico riba custia di otro.

Na Aruba tin hende cu enfermedad cronico unda tabata tin un caso di cancer anto e azeta di cannabies a logra alivia e dolor di e pashent y asina lo por keda cu un famia pa nan no sufri te ora nan a fayece. Hopi hende ta haci esaki,y ta recuri na cannabies oil pero door cu na Aruba ta clandestino tin hende cu ta bay cumpra y nan no sa kico si nan tin un standard di calidad, anto e ora gobierno mester regula cu locual cu nan ta cumpra tin e calidad rekeri y nan ta bezig riba esey cu e aprobacion den e ley aki. Te asina leu, Prome Minister, Sra. Evelyn Wever- Croes.

Comments

comments