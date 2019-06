A pidi e minister di enseñansa pa pone e cambionan den su maneho ‘on hold’

Como minister di Enseñansa, drs. Rudy Lampe lo tin su vision pa loke ta trata e cartera cu e tin. Esey ta tur respet pa minister y esey ta di aprecia. Loke pa Sr. AlanHowell ta e parti fastioso ta, cu como parlamentario bo ta sirbido di pueblo. Mester scucha pueblo y den e momentonan aki tin un grupo grandisimo di Traimerdia y SPO cu no ta di acuerdo cu e cambionan.

Na momento cu tin pueblo ta bati na porta cu cierto preocupacion y ta bin dilanti cu nan motivacion pa loke ta e cambionan, mester wordo scucha.

Sr. Howell a sigui bisa cu como parlamentario e no ta bin for di e mundo di educacion, pero e personanan/maestronan ta profesionalnan, nan ta mira cierto cambionan. Como parlamentario ta nan deber di scuchanan. Y na momento cu nan ta mira e preocupacion grandi den e maestro – y mayornan, cu a acerca Sr. Howell den diferente reunion, pa loke ta trata tambe, Howell no tin otro opcion di sali na vanguardia di e maestro, mayor- y e muchanan cu ta preocupa cu e situacion.

E tin comprension pa loke ta trata e vision cu minister tin, y p’esey tambe a splica minister, den parlamento, cu su pregunta y deseo ta pa pone su vision y e cambionan cu e kier bin cun’e, pa pone nan ‘on hold’ un rato. Scolnan ta cabando, mayor- y maestronan ta preocupa, como e muchanan.

Sr. Howell ta haci un apelacion pa tur partido envolvi sinta na mesa cu otro, yega na un consensus cu otro caminda cu tur hende por biba cu e cambionan. Asina tur hende por bay dilanti, pa miho pa enseñansa. Pero manera cu e ta awo, como representante di pueblo, e no tin otro scogencia di sali na vanguardia di pueblo y pa pidi minister pa wanta su vision y cambionan cu e kier bin cun’e, no ta importa con bon cu e por ta, pa trece trankilidad. A pidi e mandatario pa pone su vision y cambionan ariba un ‘hold’ pa trece trankilidad bek, cerca tur e profesionalnan cu ta traha den e tipo di enseñansa aki, pa cuminsa cu’n bon pia cu e aña escolar.

Pone e cambionan ‘on hold’ ta regarda su maneho. Niun momento ta papia di pone un stop na ponemento di airco na scolnan. E on hold ta ariba cambionan di structura pa loke e maestronan no ta di acuerdo cun’e. E maestronan nunca lo no por ta di acuerdo pa pone airco.

