A pesar di tur esfuersonan nos fronteranan ta keda vulnerabel

Recientemente gobierno di Aruba a cera su frontera cu Venezuela pa 3 luna mas. Pero asina mes, ta keda haya botonan cu ta keda purba yega nos costanan. E momento cua cera e frontera a pone cu e siguridadnan na su luga pa cu esaki.

Sra.mr. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister a bisa cu ceramento di frontera, via metodonan legal ta forsa cu hendenan ta bay haci uzo di metodonan ilegal. Esey ta algo di lamenta, pero berdad ta cu loke a pasa algun dia pasa ta mustra nos cu nos fronteranan no ta bon cera ainda. Tampoco bon vigila y protegi.

E frontera ta keda cera pa 3 luna mas, pasobra cu mester atende cu mas tema prome cu habri esaki bek. No por mantene e frontera cera indefinitivamente, no por cera pa un pais cu no tin guera cun’e, pero door di su situacion interno, esey no por door cu e ta contra di tratadonan internacional.

E presion di e crisis na Venezuela ya caba ta hopi grandi. Ainda no tin’e bou di control. Tanten cu esey ta asina no por habri e frontera bek. Dus, un ta relaciona cu otro. Minister President tin hopi respet pa tur e departamentonan cu ta encarga cu nos fronteranan, ta trahando hopi duro. Pero ta wak cu tur esfuerso cu nan ta haciendo, casi sobrehumano, no ta suficiente, y loke a pasa algun dia ta pone cu mester bolbe ahusta.

Minister di Husticia y Minister Presidente ta trahando ariba e posibilidad di traha hunto cu Marina Real pa asina pone Marina Real tambe yuda den cuida nos fronteranan. Ta purbando pa wak si ta yega na un protocol, un areglo di cooperacion pa logra esaki. Mester haci nos fronteranan mas sigur. Y ken cu pone pa yuda nos, den e proceso aki, segun Minister President, mester wordo haci, ya cu debe e pueblo esaki.

Tambe pueblo ta pidiendo radar, antes den combinacion cu e helicopter, el a duna resultado. Awo tin e helicopter pero no tin radar, cual ta haci cu nos frontera ta keda vulnerabel. E radar, segun Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, su proceso a cuminsa caba. E ta costa placa, pero si tur cos ta bon, e fondonan t’ey caba. Ta spera cu pronto lo por tin e radar, cu lo por caba na completa e control. E ta un situacion dificil, mirando e tensionnan na Venezuela. Mas e tension crece, mas di e situacionnan aki lo sigui sosode.

