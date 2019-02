A pesar di tur cos a logra pa 50 ton di ayudo humanitario drenta Venezuela

CARACAS – E diputado pa e Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, a afirma cu a pesar di e blokeo y atakenan di e regimen di Nicolas Maduro pa impedi e ingreso di ayudo humanitario den e pais, un parti di e cargamento si a logra drenta.

“Un parti di e carganan tambe a drenta via otro caminda y den transcurso di siman no lo bay ta mustrando parti di e resultado aki y unda nan lo yega y kende lo wordo beneficia cu 50 ton di ayudo humanitario”, Pizarro, kende ta presidente di e Comision Parlamentario pa yudansa humanitario a bisa.

Pizarro a detaya cu e donacionnan a drenta den e pais den dos truck via e frontera cu Brazil y cu e cahanan “ta wordo proteha” ta contene suplementonan nutricional, materialnan medico y productonan di higiena.

El a afirma cu e lo mantene “schema y mecanismo” pa permiti cu e yudansa humanitario “yega unda cu e mester yega, ya cu nos a tuma un responsabilidad cu nos mester cumpli cun’e y nos no mag di kita e focus for di dje”, el a enfatisa.

