A pesar di preocupacionannan treci dilanti cambionan den enseñansa lo bin toch

Maestronan a presenta un carta di preocupacion na e Minister di Enseñansa, drs. Rudy Lampe, a insinua di ta conspiracionnan. Ariba esaki, lider di fraccion di AVP den parlamento, Sr. Marlon Sneek, ta elabora ariba e tema aki.

Si lesa e carta y mira e contenido, por mira cu ta preocupacionnan genuino. E maestronan di SPO y lidernan di Traimerdia a bin hunto y a splica ampliamente ariba kico ta nan preocupacionnan. Por bisa cu e minister ta sigui ariba su rumbo. Ariba e preguntanan cu Sr. Sneek a haci na e mandatario si e SPO Sta. Cruz ta keda manera cu e ta, e minister a contesta cu si, p’aworaki. Y cu studiantenan nobo no ta bay SPO Santa Cruz, pero bay Brazil. Esaki kiermen cu poco poco lo ‘bouw af’ SPO na Santa Cruz. E dos scolnan aki tin nan motibo di existi. P.e. un mucha keda sinta dos biaha na Santa Cruz, e por bay Brazil, unda cu toch e por haya un chens di caba cu su estudio. Tambe a splica cu e muchanan na e scolnan ey, ta muchanan cu tin problema di comportacion. Y si haci e klasnan mucho grandi, esey por trece problema. Tur e preocupacionnan aki a bin dilanti y toch ta wak cu e mandatario ta sigui e rumbo aki.

Mesun cos ta e parti di Huiswerkbegeleiding. Y e grupo cu mester duna guia na e lidernan aki, pa zorg pa nan tin bijscholing cas. Y al parecer lo bin un paar di staigaire. Un staigaire no ta un maestro ainda, nan ta maestronan den preparacion. Si manda tur HBO-er cas, ken lo duna guia na e staigairenan aki.

Esaki por trece problemanan den e aña escolar nobo, y Sr. Sneek Den e 2 añanan cu e ta minister, e ta haci loke e ta bisa. A wak parlamento pasa un mocion, bisando e minister cu su intencion di independisa DPS nan no ta para tras di esaki.

Pero e minister a sigui padilanti cu su plannan, middag mavo y Avond Havo el a hincanan den un fundacion. Y tambe e mandatario a bisa di lo bay independisa loke ta Trai Merdia cu mester bira un fundacion, ya cu e ta traha cu’n parti cu gobierno ta paga, pero un mayor ta duna un contribucion, cu no por tin contribucion di un otro caminda, dus lo hink’e den un fundacion.

Aki por mira claramente cu e minister su intencion ta cu e ta sigui su liña di independisa, y lanta fundacionnan. Esaki sigur ta di lamenta, segun Sr. Sneek.

Mas aleu, Sr. Sneek a sigui bisa cu nan a haya e informacion di e directoranan di SPO y di Emma School. Den e dos personanan aki tin casi 70 aña di experiencia den e ramo aki. Y niun dia e dos personanan aki a wordo yama pa duna nan input di con e curiculum nobo mester bin. Por bisa cu ta bin cu’n curiculum nobo cu niun hende no sa di dje. E curiculo aki lo wordo introduci e aña aki na Brazil, pero niun hende no sa di dje. Esaki ta bay crea problema mirando cu ta implementa cambionan sin cu niun hende sa di nada. Ta di lamenta cu e mandatario ta coy e caminda aki.

E minister a pone un congreso masha grandi den Renaissance, play cu el a sinti cu tur hende y nan no tabata sa. E mes ta traha un carta bisando cu e maestronan no a participa den esaki y e lo zorg pa nan participa ainda. Ta traha un actividad, crea un show unda cu tur hende ta kere cu ta abordo, prepara pa tur cos. Esunnan envolvi a bin pa solamente scucha, pero participacion real no tabata tin. Te asina leu, Sr. Marlon Sneek, lider di fraccion di AVP den parlamento.

