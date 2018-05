A pesar di Cuba, Aruba ta keda un destinacion faborito riba mercado Europeo

Tin diferente topiconan cu ta hopi importante pa tuma na cuenta y un di mas remarcabel ta Cuba. Sra. Croes a bishita e bolsa di turismo mas grandi na Europa, cual ta ATV. Aki nan ta reuni cu socionan, socionan existente y esunnan nobo unda cu un di e aspecto cu a resalta ta e forza cu ta representa e mercado Cubano. Sra. Ronella Tjin Asjoe, CEO di ATA ta amplia.

Aunke en berdad e mercado Cubano tin hopi demanda na Europa, pero lo cual cu ATA no tabata sa ta cu pa via di e demanda cu a subi tambe y cu e prijs di un bishita cu un biahe pa Cuba, awor aki hopi operadornan den facto a tuma pasonan cu nan ta saca Cuba of cu ta bende menos paketenan pa bay Cuba mirando cu e prijs no ta cuadra mas cu e calidad di e producto ofreci.

Cuba a outpriced su mes na e momentonan aki den relevancia cu e producto cu nan ta para pe. Esey ta algo cu tur operador a bisa na ATA na Europa y nan ta keda monitoria esaki. Pero esey no ta kita cu den espacio Cuba ta e isla mas grandi den Caribe y mester keda tene na cuenta cu ta papiando di full otro tipo di volumen den comparacion cu Aruba.

Riba e topico aki ATA a splica cu nan ta keda haci nan trabou unda tabata tin bon reunionnan riba e tema, y a pone atencion riba diferente otro aspectonan. Un di nan ta cu tin un KLM cu ta bula diariamente pa Aruba awor aki, y esey ta algo cu desde aña pasa ta e caso for di aña pasa.

Tambe tin TUI Fly cu ta bayendo hopi bon y tin diferente otro avance cu mester tene na cuenta. ATA a pone cu pa e aña e mercado Europeo mester keda stabiel pues no tin crecemento y mester crece lo cual e la crece aña pasa. Mercado di Inglatera no ta pasando den su miho momento y Brexit cu ta algo hopi acutal, ta afectando e mercado y sigur inversionistanan, companianan aereo. Esunnan cu ta bende biahe ta tuma posicion di cautela. Pa Aruba, nos lo perde un vuelo entrante e luna cu lo afecta e cifranan di Inglatera.

Un otro aspectonan ta cu aña pasa e otronan a beneficia door di actonan di terorismo y diferente cu a impacta den mercado popular pa Europa cu ta mercado di Turkia, Tunisia y Egipto pues esaki tin fluho di bishitantenan cu a bay den forma mas masiva na luganan manera Spaña, Caribe incluso Aruba.

E destinacionnan aki awor aki ta bek pues ta representa competencia cu a bin bek den mercado Europeo. Asina tin otro retonan tambe, pero esaki ta par di e puntonan cu mester menciona den e cuadro di Europeo unda cu Aruba Meets Europe a bay hopi bon y e operador tin hopi bon feed back di e conferencia cu a tuma luga y ta keda traha pa mantene e mercado di Europa cu ta hopi stabiel pa Aruba cu turistanan cu ta bin bishita den promedio 11 dia y esey ta hopi atractivo tambe, segun CEO di ATA, Sra. Ronella Tjin Asjoe- Croes

