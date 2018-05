A pesar di cambionan den infrastructura, nos leynan no a cambia

Aruba na varios cambionan riba nos infrastructura ta tumando luga actualmente, cual ta haci cu e trafico ta pega na varios caminda pareu. Sr. Alex Pieters, di departamento motorisa di Cuerpo Policial ta splica tocante nos leynan di trafico.

E parti fastioso ta, cu e leynan cu tabata tin caba y cu ainda ta na vigor, tur hende a siña esaki. Ora un hende ta cuminsa core auto ta custuma cu kico na Aruba ta wordo haci y ta keda pa 5, 10 of 20 aña y ta tuma cierto custumber anto diripiente a bin cierto cambionan den e infrastructura. Bo a siña esaki pa haya rijbewijs pero nunca e no a wordo aplica. Bo a lubida cu a pasa esaki anto awor mester aplica e cambionan

Tin un pensamento cu no ta asina cu awor e ley a bin cu ervaring di Hulanda of Merca cu aki cu e fastlane, cu por core duro y cu tin highway. Na Aruba tur hende a siña ora di pasa examen, cu paden ta core 50 km y pafo 80 km. No ta pasobra hende ta kere cu e ta parce un highway, por core 120 km mescos cu Europa.

Semper na Aruba tabata tin un vierbaanse weg, cual ta esun di Sasaki, caminda cu a actua ariba e parti di core banda robes. Pero door cu ta un parti so, e not abata tin mucho peliger y mucho bruhamento. Esaki ta contrario na e vierbaanse weg riba Green Corridor. Den ley ta para cu mester keda core mas tanto na man drechi posibel ariba caminda. Hopi hende ta pensa, cu nan ta ariba caminda, ta hala full man drechi, semper lagando espacio pa bicicleta. pero awo tin 2 lane, nan ta kies e banda links. Pero esaki no ta ley. Ley ta papia di keda na man drechi ariba caminda. Esaki ta encera tur e rijstrook.

E problema ta cu tur cos den trafico tin un procedura, ora lora man robes, ta mas grandi y ora di lora na man drechi, bocht chikito. Esey ta inclui e pasamento di otro vehiculo. Pero si keda core links tin chance cu e auto bay cuminsa haci otro cos cu no ta den e sistema den ley. Tin chens cu autonan ta cuminsa pasa auto na man drechi, y esaki lo trece un tiki mas caos den trafico, enbes di aplica ley di core banda drechi. Si tin pensa di pasa un otro auto, ta haci uzo di e lane links. Mester corda wak si tin espacio dilanti pa drenta bek, prome cu pasa e otro auto.

Tin eficiente, lihe y tin kico ta safe. Pero mester tuma na cuenta kico ta safe unda cu awor tin mas espacio y na momento cu ta bira hopi druk, e ora si tin dos fila, dos banda, e ora si tin e opcion pa pasa, si e fila banda rechts ta bayendo mas lihe. Ora ta yega rotonde tin mas lane pa por scoge e caminda cu ta bay. Ora cu ta core ariba caminda ta core na banda drechi, y si tin un file, ta kies e banda links, e ora esey ta duna un excepcion. Pero si no tin fila, mester core banda drechi.

Den practica ta demostra cu hopi hende no ta compronde, di tur e cambionan. Hopi hende na Aruba sa nan ley. Ora nan wak polis, e chauffeur ta cumpli netjes cu su leynan. Pero ora nan no wak polis, nan ta ‘take un chance’.

E problema ta, cu no ta pa polisnan forsa e automobilista pa tarda of haci mas cos. Ley ta traha pa tur hende, sin papia, por compronde kico e intencion ta. E ora por comunica cu otro, sin papia. Door di haci esaki, e otro automobilista sa kico e intencion di e chauffeur su dilanti ta, segun Sr. Alex Pieters, di departamento motorisa di Cuerpo Policial.

