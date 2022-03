Diabierna atardi pafo di Kam Man food mart na Pos Chikito desconoci den un auto blanco a pasa los tiro y aki balanan a perfora dos auto. E doñonan di e auto no sa mes y a bandona e sitio pero un persona cu a mira y scucha a bati alarma di biaha na autoridad. E dos autonan cu a haya perforacion di bala a bandona e sitio, via di camara Polis a logra wak e auto sospechoso via camara. A notifica departamento tecnico pa haci nan investigacion na e sitio.

Comments

comments