A para uzo di remedinan di presion Losartankalium, Valsartan y Irbesartan

Inspeccion di Salud Aruba (IVA) a haya notificacion for di un importado di remedi cu tin un cierto produccion (batch/charge/lot) di e remedi Losartankalium, Valsartan y Irbesartan cu ta wordo saca for di mercado (recall) na boticanan na Aruba pa motibo di contaminacion cu e producto AZBT.

Un di e importadonan di remedi na Aruba a verifica cu tin batchnan contamina cu a wordo importa na Aruba y a tuma e accionnan necesario pa informa e boticanan debidamente. Miembro di directiva di e asociacion di boticario (VAA), Drs. Adrienne Tromp, a confirma cu boticanan a kita e batchnan aki for di nan botica y ta den e proceso pa tuma contact cu e pashent cu a haya e remedi contamina.

Pa kico e remedi ta?

E remedinan aki ta wordo prescribi pa individuonan cu ta sufri di presion halto y cu problemanan di curason. Na Aruba e remedinan Losartankalium, Valsartan y Irbesartan ta obtenibel cu receta di dokter na botica.

Kico a pasa?

E batchnan contamina aki ta contene e producto AZBT cu por ta canceroso. Ta importante pa menciona cu e contaminacion aki ta pasa durante e proceso di produccion di remedi y no por wordo preveni. Sinembargo, control riba calidad di remedi ta hopi rigoroso y e limite unda cu ta acepta un contaminacion ta hopi stricto. Pues, a haya un cantidad hopi chikito di e producto AZBT aki. Esaki ta nifica cu e chens cu en berdad por haya cancer door di bebe e remedinan aki (Losartankalium, Valsartan of Irbesartan) cu ta contamina ta 0.000001%, dus practicamente 0%.

Kico e pashent por haci?

E botica mes lo tuma contacto cu e pashent, pero e Inspectora di Remedi, drs. Roselynn Angela (Boticario) ta urgi esnan cu ta uzando e remedinan Losartankalium, Valsartan y Irbesartan pa controla e charge/lot nummer riba nan paki di remedi pa wak si nan remedi ta den e lista di recall. E charge/lot nummer ta indica e batch di e remedi y por haya na banda riba e paki di remedi (mira e potret adhunto pa un ehempel). Solamente remedinan cu tin e chargenummer cu ta wordo indica riba e lista di recall, mester entrega bek na botica. E lista di recall por haya akinan. Pues, si e chargenummer riba e remedi ta cuadra cu e chargenummer cu tin riba e lista, e pashent mester tuma contacto cu su Botica.

E Inspectora di Remedi y presidente di e asociacion di dokternan di cas (HAVA), Dr. Joaquin van Trigt, ta compronde cu hopi pashent lo tin pregunta y/of preocupacion, pero kier pidi tur pashent cu si acaso nan tin un remedi cu ta cay bou di esunnan contamina, pa no stop di bebe nan remedi tanten cu no a haya un otro remedi di Botica. E riesgo pa stop di bebe e remedi sin tin un otro remedi cu ta regula e presion ta hopi mas grave cu e risico di contaminacion. Pashentnan cu tin remedi cu NO ta cay den e lista di esunnan contamina, no mester haci nada.

Si tin pregunta di e remedi semper consulta cu bo dokter di cas y botica. Inspeccion di Salud Aruba lo informa pueblo di cualkier cambio na su debido momento.

E carta di e compania farmaceutico y e lista completo di e recall por haya riba e website di IVA: www.iva.aw . Ta importante pa tene na cuenta cu no tur remedi cu ta aparece riba e lista a wordo importa na Aruba tambe.

