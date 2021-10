Recientemente Dr. Horacio E. Oduber Hospital a yama bon bini un bes mas na e Schisisteam di Nijmegen, Hulanda. Un siman cu un programa sumamente druk na unda a evalua 40 mucha cu tin schisis y alfinal a opera cinco mucha cu e meta pa mehora nan calidad di bida.

Esaki ta di cinco biaha cu ta ricibi e schisis team na HOH desde 2010. Dr. Wicha Ponson, specialista di Mucha na HOH, a duna di conoce cu tin diferente forma di schisis y pa trata esaki ta siguramente posibel cu un team completo.

Schisis kiermen un persona cu tin un defecto den su lip, shel’i boca of kaak cu ta for di nacemento. Mucha ta nace cu ne y Hospital ta facalita e servicio aki na nos muchanan di Aruba. E ta un specialisacion cu na Aruba mes no tin y p’esey ta traha cu un team di Hulanda cu tin experencia y e experticio riba e tereno aki pa asina evalua y opera e muchanan cu mester di esaki.

Esaki ta di cinco biaha cu ta yama bon bini na e team di Radboud Universitair Medisch Centrum. E prome bes tabata na 2010, 2012, 2014, 2018 y esaki ta di cinco. E meta ta pa nan bin Aruba mas o menos cada dos aña. Tin ora e ta dura mas cu esey por ehempel door di factor manera Covid-19 nos a haya un retraso.

Dr. Marloes Nienhuijs, mond-, kaak- en aangezichtschirurg, schisischirurg, a opera cinco mucha, cual tabata dos dia di operacion. E ta contento cu nan por a haci e operacionnan aki y cu nan tabata exitoso na Aruba mes sino e muchanan lo mester a bay te Hulanda pa haci e operacionnan aki.

El a duna di conoce cu e prome mucha cu a opera tabata tin lip y tambe e shel’i boca habri, y el a logra cera tanto e lip como gehemelte. Awo e mucha ta mustra miho, e por siña bebe miho y mas despues e por siña papia normal. Otro operacion cu el a haci cu e muchanan ta pa na por papia miho door di haci e shel’I boca mas largo.

Operacionnan asina sigur ta di importancia paso si un mucha no ta papia bon, e ta cay atras na scol, ta bira dificil pa sera amistad y ta malo pa su self esteem.

Hospital ta orguyoso un bes mas di un logro asina grandi na unda ta resalta un bes mas e prioridad cu tur pashent tin cuminsa di chikito te na grandi!

Comments

comments