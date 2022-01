Diadomingo atardi un persona a raporta na autoridad di a mira un kitesurfer den problema na e costa pariba di Aruba direccion zuid. Patruya a presenta di biaha y di berdad a mira movecion riba lama y aki a mobilisa tanto kustwacht y helicopter di Polis. Helicopter a rondia full den e area pero no a topa cu nada. Un patruya a presenta na boca unda tur kitesurfer ta haci nan deporte y nan no a haya falta di ningun persona. A keda rondia den bisindario pero nada. Helicopter a keda busca den e area pa basta rato y no a topa cu nada straño riba lama.

