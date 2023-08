Diabierna pasa di 7:30 anochi un security riba e tereno di waf di Oranjestad a mira cu un boto ta bezig ta pasando awa, den pazuid di e barco mara freewinds. E persona di baha a bati alarma, personanan riba radio marina cu tabata riba lama y cerca di biaha a sali pa yudansa.

Segun informacion cu nos a ricibi cu di biaha Toren di Apa a cuminsa manda e melding riba radio canal di emergencia pa cualkier persona cu por yuda, debi pa haya kustwacht y boto di polis tabata dificil. E saca un boto mara den waf di Oranjestad cu luz grandi pa asina luza den lama e caminda unda e persona a indica cu el a mira e sucedido.

Polisnan riba caya tambe a presenta otro banda di ex cas di gobernador wak si por wak algo a papia cu algun piscado y nan no a mira nada, polisnan a patruya rond di renaissance pero no a tuma nota nada.

Di biaha directie scheepvaart tambe a presenta pa pone nan mes na altura di e situacion.