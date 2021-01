A menasa doño di La Linda cu e lo bay cera si nan saca productonan for di edificio

Siguiendo riba e tema di polemica cu tin entre La Linda y abogadonan, e productonan ta dus awor di e curator y por bay haci kico e kier cu nan, pasobra esey ta su derecho. Pero si pa diabierna awor, 15 di januari, no bay cu tur e productonan for di La Linda, nan a wordo bisa cu lo busca un truck y ruim op tur cos eyden.

“Nos a wordo bisa cu si nos haci esey, Haim Hochman ta bay cera, awel mi kier wak si hues ta bisa cu esey ta bay pasa pasobra e lugar no ta ni di hues, ni di bewindvoerder ni di curator, e ta di Haim Hochman, di La Linda Real Estate pasobra nan a haya tur cos riba testament for di difunto Anna cu ta mama di Haim Hochman,” segun sra. Omaira Britten a splica prensa ayera pafo di La Linda durante un enrevista.



Legalmente, e doño di edificio por saca tur cos y pone riba caya mes si e kier na un modo di bisa. “Si nan ta haci e cu cas di hende, pober hendenan cu nan ta saca nan cu tur cos riba caya, dicon aworakinan un comerciante no por haci e, e tambe tin derecho, ta su propiedad, bo no por bin manda y bisa cu bo ta bay kibra un slot di un porta.”

E chens a wordo duna pa saca e productonan mas pronto posibel, pero e curator kier e yabi di e lugar. “Mi a bis’e bo no ta haya yabi pasobra edificio no ta di bo, si bo ta mira tin cosnan di La Linda riba dos piso saca nan anto, bay cu tur cos. Ora nan bin haci tur esey mi ta yama e secretaria di dje pa wak cu tur cos a Sali pa no bisa mayan cu nos a horta cos di nan pasobra esey tambe por spera di nan.”

La Linda a bay bancarota pasobra ora a bisa cu lo duna dos luna mas di surseance a prefera di bay bancarota, pasobra tur e schuldeisers cu a bin grita bisa cu nan kier placa, awor lo haya nada.

“Trahadonan mester stop di manda comerciantenan dilanti hues, haci un deal pa wak con pa bay di acuerdo, e doño tin cu paga tur cos, boso no sa con un comerciante ta sufri aki na Aruba, paso si no tin benta, unda ta haya placa?” segun sra Britten ta splica. Na La Linda e tabata otro, e executor a bay cu tur cos den beslag di sr Hochman, su propiedadnan y privenan, e no por a sigui opera y paga su empleadonan pero tog e tabata tin asina bon curason cu el a duna nan 600 mil florin pa parti pa nan cu nan abogado, Britten: “kico mas boso kier? P’esey mi ta bolbe bisa cu trahadonan mester uza nan cabes paso nan ta bay bao intimidacion of kico hende a bisa nan, no scucha di hende scucha bo curason, scucha cuanto aña bo a lucha pa un luga pa bo gewoon weg hib’e un abogado, e placa ey bo ta bay keda cu ne? No! Anto bo no ta bay haya trabao mas tampoco, mi ta spera cu pa 2021 hopi hende capacita riba kico nan ta bay haci.”

