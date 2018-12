A mara cabrito na troncon di mata na Ponton

Diadomingo anochi personanan a mira un cabrito mara na un troncon di mata yegando e rotonde nobo na Ponton for di atardi. Polis a acudi na e sitio y a topa cu di berdad e cabrito mara cu un cabuya na e troncon di e mata. Pero for di un cas den bisindario a sali un seƱora y ta avisa e polisnan cu e cabrito ta di dje. Y el a mare eynan pa e come e yerbanan un rato y sali for di cura di cas. Polis a papia cu e habitante di e forma con e tin e bestia mata pa evita cualkier cos y pone e cabrito bek den cura.

Comments

comments