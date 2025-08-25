Diadomingo pasa di 11:15 anochi autoridad ta keda informa cu na Seroe Janchi e conocido Koki, Elton Kock a yega cas di hende herida y maltrata pidiendo ayudo. Di biaha a mobilisa polisnan cu maximo urgencia.
Net un rato prome un supermercado na Meiveld a expone koki cu un otro adicto mas ta horta den nan luga bay cu caha di colgate.
Patruyanan a presenta ne cas na Seroe Janchi habitante a informa cu Koki a cana drenta nan cura pidi ayudo. E tabata benta abou na suela, el a bisa polisnan cu nan a batie cu bate formal ne choller house poco mas pazuid unda polisnan tabata. El a bisa tambe den ki auto nan a bahe y batie, asina otro patruya a bay ne cas conoci pa husticia y topa cu e hyundai accent blanco y niun hende kier a sali pa atende cu Polis.
No a keda nada otro di tuma e auto A-750 den beslag.
Ambulance a hiba koki hospital pa atencion medico avansa.