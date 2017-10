A lansa buki “Historia di Futbol di Aruba”

Fundacion Lotto pa Deporte (FLpD), Arubaanse Voetbal Bond (AVB) hunto cu Aruba Sport Unie (ASU) a anuncia cu hopi alegria y satisfaccion, un buki di historia di futbol na Aruba. E autor di e buki ta Francisco Vrolijk, kende a acerca AVB cu e idea pa lansa e publicacion, pa cual e organisacion di futbol a acepta mesora. A acerca e partnernan strategico, Fundacion Lotto pa Deporte y Aruba Sport Unie pa hunto nan carga e gastonan.

E autor, Francisco Figaroa a conta cu desde aña 1999 el a cuminsa compila informacion y storianan di futbol local. E tabata duro, pasobra nunca ningun hende a skirbi detayadamente. Mester a bay bek den corantnan, cu ta yega te na aña 1940. Mester a biaha pa Corsou pa pasa den corantnan mas bieu, manera Amigoe di Corsou. A bay Baranquilla, Colombia pa verifica algun informacion adicional. A haya informacion na Hulanda for di Koninklijke Bibliotheek.

“Loke a inspira mi, na 1999, tabata ora cu internet a yega Aruba. Mi mes no tabatin computer. Un cuña tabatin computer y internet. A bay busca informacion riba internet di baseball y futbol. Ey a topa cu un website special cu storia di futbol di casi tur pais di mundo, resultadonan, campeonnan, torneonan internacional, etc. Pero di Aruba no tabatin nada. Ma pensa di busca tur e informacionnan aki pa asina suministra e websitenan ey pa Aruba tambe por participa den e banco di dato. Nilo Croes, cu e tempo ey tabata Presidente di AVB, a duna mi e idea e ora pa en bes di mande riba website pa e publica un buki”, asina Francisco Figaroa a conta den su mesun palabranan.

E buki lo ta na color y ta contene no menos di 310 pagina, cu mas o menos 250 potret y lo imprimi e publicacion na Imprenta Panamericana na Bogota, Colombia. E intencion ta pa despues, skirbi un di dos edicion cu e historia di aña 1960 pa awor. Sheila Werleman a yuda den e layout pa garantisa un buki di calidad. Ta premira cu na comienso di December e buki lo sali.

Ing. Richard Dijkhoff, Presidente di Arubaanse Voetbal Bond a sigura cu asina cu Francisco Vrolijk a presenta e idea na dje, cu el a aprob’e mesora. “Esaki ta tipo di proyectonan cu nos kier aporta na dje mesora, pasobra e ta engrandece nos deporte, e ta percura pa no lubida nunca di unda nos a bin y ta corda nos di e caminda largo cu futbol a cana, pa nos por ta awe unda nos ta”.

Mr. Di-Stefano Wernet RA a bisa “Nos ta masha orguyoso, specialmente pa a forma e aliansa strategico den deporte di futbol, pasobra e ta hopi importante pa nos pais. Den pasado a marca historia y nos ta cla pa sigui marca historia. Deporte no ta solamente practica, sino estudio tambe. Ta importante pa sa e historia di e deporte, pa Bo sa di unda a bini pa por sa unda kier bay. Lesa ta laga bo bay padilanti”.

Gerald Franca, Presidente di ASU tambe a mustra su satisfaccion pa e publicacion aki. El a bisa cu ASU semper tabata uni cu AVB, no ta pa casualidad cu e prome Presidente di AVB tabata e prome Presidente di ASU tambe. Futbol a marca historia den pasado y ainda ta sigui marca historia. E publicacion, segun Franca, ta contene detayenan importante den historia di futbol di Aruba, manera na aña 1952 na Helsinki, unda un Arubiano a score un gol pa e ekipo Antiano. “E buki aki ta un a porte na enrikece e deporte rey Futbol”, asina Jerry Franca a bisa.