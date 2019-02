A kita varios palet for di riba ruta di Sunset Parade

Pa hopi aña caba tin un prohibicion di pone palet ariba e ruta di Carnaval. Pero asina mes tur aña ta keda haya paletnan poni riba e ruta di carnaval. Sr. Robby Rosel, vocero di Bureau City Inspector ta splica mas di e accion cu Bureau City Inspector a tene diabierna ariba e ruta di Sunset Parade.

E probicion di palet ta algo cu City Inspector lo tuma hopi mas na serio e aña aki, y e departamento ta trahando incansablemente pa no tin palet ariba e ruta di e parada. A splica caba na principio di aña cu ta bay ta controlando tur e rutanan di carnaval, tanto Noord, Santa Cruz, San Nicolas y Oranjestad. Tanto paradanan di den dia y tambe anochi.

Bureau City Inspector tin un team prepara pa subi caya y controla, segun Sr. Rosel ta sigui bisa. Nan tin un team tambe cu a cuminsa diabierna cu ta controla autonan mal staciona. Pero pa locual ta e paletnan, a hiba un control diabierna mainta, unda cu por a mira riba e ruta saliendo for di Cheng’s Supermarket, riba e caminda di Bubali a bin haya diferente paletnan dilanti casnan, hunto cu blokinan. A laga mensahe den brievenbus. A kita e paletnan aki y a ponenan na e cura di e casnan y a sigui ariba e ruta.

Ta bin haya mas palet ariba e ruta, na altura di Do it Center ta bin haya un gran cantidad di palet buta, y ta resulta cu ta di e trahadonan di Do it Center mes. E momento ey a pone e trahadonan kitanan for di ariba caminda, y a splicanan cu no mag uza palet ariba ruta. Asina a coopera y a kita esakinan.

Ariba e caminda di Boegoeroei dilanti Frans Figaroa te na e final di e ruta di Sunset Parade, a bin topa cu algun palet mas. Dilanti di Frans Figaroa no por a kit’e ya cu e tabata geschroef y claba eynan. Pero Sr. Rosel lo bay anochi durante e parada, pa asina combersa cu e personanan cu a pone esaki pa pidi’e pa encarecidamente e kita esakinan for di e sitio.

Un poco mas leu, ariba e mesun ruta a bin haya mas palet. Ta haci un suplica na e publico pa tene cuenta cu no ta permiti palet ariba ruta di ningun parada di Carnaval. Esey ta locual cu Bureau City Inspector ta prepara p’e. Tambe mester tene bon cuenta cu lo kita esakinan y diabierna durante di e parada lo keda controla, te ora cu esaki termina pa 2 or di marduga.

BCI tin un team bon hinca den otro, bon prepara. E trahadonan ta cla, prepara pa traha. Sr. Rosel a sinta combersa cu e trahadonan y pidinan cu locual kier mira pa Aruba, ta un Aruba dushi, un Aruba limpi, pa asina por gosa di e carnaval contento y den un ambiente limpi.

PROBICION TOTAL

Palet ta totalmente prohibi. No mag di pone palet ni sikiera pa wanta luga. Mester busca un otro metodo, menos palet. Por pone un banki, un stoel, pero palet no ta permiti. E meta ta pa tene Aruba limpi. Un y tur ta gusta carnaval, para na banda y otronan cu ta participa den grupo. Un apelacion na gruponan, parti saco, mescos cu ta parti bebida. Tira tur cups etc den un saco, pa asina Serlimar tin menos trabao pa haci. Como un solo Aruba, ban tene Aruba limpi.

Unda cu tin palet, sushedad cu ta keda pa lunanan largo ariba e ruta di carnaval, ta p e motibo ey a dicidi cu e aña aki ta bay traha y esaki lo keda pa semper, pa poco poco conscientisa e pueblo pa tene nos Aruba limpi.

