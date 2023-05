Diabierna atardi personanan atento a mira un mucha chikito cera den un ford color shinishi riba e parkeer plaats di do it center na Shaba y a informa autoridad di biaha. Patruyanan di biaha ta presenta n’e sitio. A mira e situacion y e mucha sinta patras, no a keda nada otro cu a kibra e glas di auto banda robes patras pa asina habri e lock y saca e mucha for di den auto. E mama a drenta panico un momento, y aki a keda contento cu e oficialnan a logra.