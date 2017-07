A inaugura Sala di Relahacion pa Miembronan di Ekipo

Hilton Hotels and Resorts a embarca riba un iniciativa pa mehora y establece un ehempel nobo pa e cadena su espacionan principal pa Miembronan di Ekipo, cual nan ta referi na dje como e “Heart of the House”, y diseña e espacionan aki cu un intencion enfoca riba duna energia bek na e Miembronan di Ekipo, kendenan di nan turno lo sinti nan mes mas empodera pa provee servicio cu ta surpasa e espectativanan di e huespednan.

E diseño re-imagina di “Heart of House” ta enfoca riba crea un ambiente fresco, limpi, briyante y cu ta yama bo bon bini, enfoca riba oportunidadnan pa Miembronan di Ekipo por conecta, recarga y socialisa.

E prome area cu a mira un mehoracion tabata e Restaurant di Miembro di Ekipo algun luna pasa. Recientemente e resort a inaugura un otro area cu a wordo disenja pa provee un experiencia igual na e cuido y consideracion cu ta wordo duna na huespetnan, esta e Sala di Relahacion di Miembro di Ekipo.

E Sala di Relahacion ta moderno y ta invita bo pa drenta den dje, creando un ambiente dibertido y personal pa Miembronan di Ekipo por ocupa y haci uso di dje, mientras cu nan ta preparando pa sirbi of relaha den transcurso di e dia.

“Nos “Heart of House” ta e energia tras di nos operacion,” tabata e palabranan di Glenn Farro, Director di Recursonan Humano, ” y door di eleva e experiencianan di nos Miembronan di Ekipo, nos tin como meta pa sorprende y deleita nan; nos tin confiansa cu nan lo haci bon uso di e tremendo facilidad.”

Mario Jimenez di Stewarding y Helen Garcia di Accounting tabatin e honor di corta e cinta y a wordo acompanja pa hopi di e resort su miembronan di ekipo durante e inauguracion di e Sala di Relahacion.