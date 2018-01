A haya un curpa mas sin bida den area di Koral Tabak

Willemstad Curacao: Djábièrnè 12 yanüari 2018 den oranan di mainta a haña un kurpa mas sin bida den e área di Koral Tabak.

Kontinuando ku e investigashon di e kaso kaminda a haña kuater(4) kurpa sin bida den e área di Koral tabak(komunikado 019/2018), awe alrededor di 07.47 or a haña un kurpa mas sin bida di un hende hòmber na mesun sitio kantu di awa manera a hañe e kurpanan sin bida e dia anterior. Riba òrdu di Fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa sin bida pa mas investigashon.

Ayera den dia a logra identifiká e kuater(4) kurpanan promé. E prosedura ku ta mantené na dje ta ku ta notifiká famia via e kanal(nan) legal i ofishal promé i despues di esei por hasi e identidat(nan)di e víktimanan públiko.

E kurpa sin bida number sinku(5) no a keda identifiká ainda.

E investigashon den e kaso aki ta kontinuá.