Diasabra pasa di 4’or atardi habitante a topa cu un ser keri di nan cu no tabata reacciona mas, a pidi yudansa di ambulance, y ambulance y e rapid ovd a presenta di biaha ne sitio. Paramedico a constata cu mucho no por haci y a pidi dokter presenta ne sitio pa constata morto, a pidi presencia di polis tambe pa mira si por tin algo di crimen.

Polis a cana rond y cu informe di dokter a constata cu no tin nada di crimen cu ta posibel ataca di curason e homber a fayece.

Palabra di profundo condolencia p e famia.