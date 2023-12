Diadomingo anochi un persona canando rib’e caminda di Matividiri cu su cacho, a haya nan mes confronta cu un dadomomento e cacho a bay direccion di e mondi y ora e homber a bay wak kico e cacho ta wak, tabata un curpa di un homber no ta move.



E homber di biaha a reporta na polis y aki patruyanan di biaha a presenta. E oficialnan a cana bay unda e curpa ta y no por a saca afo si ta trata di un hit and run y a pidi pa patruya di trafico presenta. Ambulance a presenta di biaha y paramediconan a mira e curpa y a tuma nota cu mucho mas no por a haci y a pidi pa dokter presenta.

Specialista di trafico y departamento tecnico di biaha a presenta. A cuminsa cu un investigacion y a informa tambe recherche pa presenta ne sitio. Un investigacion grandi a tuma luga n’e sitio pa saca afo si por ta trata di sea un hit & run of un crimen ya cu tin bay busca evidencianan.