Dialuna anochi riba caminda di Shiribana personanan ta reporta na Polis cu auto a dal un persona di biaha a dirigi polis di trafico y ambulance cu maximo urgencia. Polisnan buscando a constata cu e accidente ta riba e caminda direccion Nuñe. A topa cu un homber tur na sanger cu sla serio na su cabes. Prome instante ta sospecha di un posibel hit and run debi cu no tin ningun auto ne sitio. Polis di trafico a cuminsa cu investigacion den e area wak si por topa cu camara.

E homber ta trata di e conocido di Polis cu ta biba ey banda mes na Shiribana. Ambulance a presenta di biaha y paramedico a brinda asistencia lihe y transporta e victima pa hospital, mientras Polis a keda ey bou pa colecta mas informacion.