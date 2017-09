A haya ciudad desapareci na Irak

SULAIMANIYA, Irak – E ciudad antiguo di Qalatga Darband, cu supuestamente a wordo funda pa Alexander Magnus (356 – 323 AC), a wordo descubri despues di tabata perdi na Kurdistan, Irak, durante mas di 2000 aña. E emplasamento, cu ta wordo domina pa un riu den e provincia di Sulaimaniya, ta mustra rastro di un antiguo asentamento fortifica.

E investigadornan ta kere cu e asentamento aki a wordo langa despues cu Alexander Magnus a marcha pa e batalla contra e rey Persa Darius III na Mesopotamia. Qalatga Darband – cu na Kurdo ta nifica algo manera Palacio den e paso di sero – por tabata cas di e comerciantenan di biña pa e solda y mercadernan cu tabata recori e ruta di victoria.

“Ta tempran, pero nos ta pensa cu lo tabata un ciudad bulicioso, riba un caretera cu tabata bay di Irak pa Iran,” e arkeologo John MacGinnis, di e Museo Britanico a bisa The Times. Macginnis y su ekipo ta trahando na Irak, preparando investigadornan local pa identifica y rescata tesoronan arkeologico menasa pa guera.

E ubicacion di Qalatga Darband a cuminsa na descubri danki na spionahe. Un potret tuma cu un satelite Mericano durante decada di 1960, tabata e punto di partida. E operacion tabata forma parti di e programa Corona y a cada di ta desclasifica durante e decada di 1990, loke a yuda investigadornan na identifica e contorno di algun resto sospechoso.

E guera a evita cu e arkeologonan lo a investiga mas di cerca e zona te cu a yega siglo XXI, ora cu a uza drone pa samina e paisahe. “E drone a duna nos un excelente informacion,” MacGinnis a bisa. E analisis riba e tereno a revela e cimiento di un serie di edificionan grandi dera, incluyendo un muraya fortifica y prensa di piedra cu por a wordo uza den e produccion di biña y azeta. Tambe tabata tin mosaiconan traha y estatua cu por a representa Persephone y Adonis.

E ekipo cu MacGinnis ta dirigi ainda no sa cu exactitud e fecha di e restonan, aunke cu ta kere cu ta situa rond di siglo I of II AC, pasobra nan a haya un moneda caminda cu e rey parto Orodes II ta aparece, cu a goberna di 57 pa 37 prome cu Cristo. Pesey nan ta comprende cu e ciudad tabata den uzo despues cu Alexander Magnus a fayece. E excavacion ta spera di continua te cu 2020. Arkeologonan ta considera cu por haya hopi mas resto.

