Diaranson alrededor di 8:00 am polis bayendo un asistencia a topa cu e auto horta di ayera for di un turista cu a bai “Mundo Nobo” cumpra algo y ora a sali no a topa cu e auto mas.

Polisnan ta basta activo ariba caya y por bisa jn tremendo trabou di e agentenan policial ariba caya.

Takelwagen a presenta na sitio pa asina transporta e auto pendiente investigacion.

Comments

comments